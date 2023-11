Los barones del PP apoyan las protestas contra los pactos del PSOE, pero dentro de la ley

Los presidentes autonómicos y regionales del PP han coincidido en señalar que las manifestaciones en contra de los acuerdos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los nacionalistas demuestran un aumento de la indignación y hartazgo en la ciudadanía, pero no todos apoyan la protestas sin autorización oficial.

A su llegada a la sede nacional del PP para asistir a la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido, los barones populares y los dirigentes de la formación han expresado su apoyo a los ciudadanos, pero dentro de la ley.

Así, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha recordado que en España existe una ley que regula los criterios para manifestarse libremente en la calle, pero que cortar el tráfico sin autorización no está dentro de la ley y no lo apoyo, ha dicho.

López Miras ha reconocido que los acuerdos de Sánchez con los independentistas han resultado en que la calle está muy enfadada y los ciudadanos indignados y que hay muchos españoles que quieren salir la calle, pero hay trámites para hacerlo. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ha zanjado.

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que está de acuerdo con todo lo que se haga dentro de las normas y el respeto a la Constitución y a la convivencia pacífica.

Así, ha recordado que en España hay una reiterada jurisprudencia de respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de expresión, pero siempre dentro del respeto a la Constitución y a las propias normas de la vida cotidiana.

Por su parte, el presidente de los populares en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que las negociaciones con los independentistas han generado un importante rechazo en la cale y los ciudadanos están molestos con lo que está sucediendo.

Así, se ha extendido la sensación de que se crea una desigualdad inaceptable entre comunidades autónomas lo que ha disparado las protestas en Valencia, Toledo, Barcelona, Madrid, Málaga, lo que sin duda seguirá sucediendo.

Preguntado por la iniciativa de Aguirre de cortar la calle Ferraz frente a la sede del PSOE en Madrid, Núñez ha señalado que lo que tiene que hacer PSOE y Sánchez es saber que está generando una tensión intensa por la forma en que está claudicando ante el conjunto de los españoles.

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha considerado que cada uno puede manifestar su indignación o descontento como estime oportuno, siempre y cuando respete a los demás y lo haga dentro de la libertad de expresión.

Rueda ha apuntado que la gente está muy enfadada, también en Galicia, y cada uno intenta expresarlo de la manera que estime oportuno, no obstante ha asegurado que, si bien no apoya las manifestaciones no comunicadas a la Delegación del Gobierno, tampoco voy a ser yo quien diga que no se van a producir.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha subrayado que se está viendo un movimiento social en contra de las decisiones que está adoptando el PSOE y las manifestaciones están siendo absolutamente espontáneas, pese a que los socialistas creen que tienen el monopolio de la espontaneidad de la población pero estamos viendo que no es así.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su opinión, hay un rechazo social muy importante, lo expresa la gente en la calle y que la gente debe poder expresarse libremente.

También el presidente de Aragón, Jorge Azcón, suscribe la idea de que lo mejor es que las manifestaciones, cuando se hacen de manera organizada, se comuniquen a la Delegación del Gobierno, pero ha apuntado que otra cosa es que haya manifestaciones espontáneas que, siempre de forma pacifica expresen lo que se opina en cada momento.

Para Azcón, la gente debe poder expresar la indignación ante el atentado más importante que está sufriendo la democracia y los españoles están hartos y se preguntan hasta cuando vamos a tener que aguantar la humillación de ceder, y que un prófugo de la justicia nos siga humillando al resto de los españoles.