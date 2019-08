Los bares se pronuncian ante la crisis de la listeriosis: "Miarma, mi carne mechá es casera"

El brote de listeriosis se ha cobrado su primera víctima mortal, una mujer de 90 años, como consecuencia del consumo de carne mechada de la marca ‘La Mechá’, el origen de este brote. Ha sido en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha estado ingresada desde el 15 de agosto en la UCI. La carne infectada ya ha sido retirada, y existen tratamientos eficaces contra los enfermos por listerosis. Pero… ¿se ha instalado la psicosis en España? En COPE.es hemos recorrido algunos bares andaluces, tierra donde más se consume este producto entre los establecimientos hosteleros, especialmente en Sevilla.

En el sevillano Bar ‘Er Tito’ reconocen que “mucha gente está preguntando” pero afirma que no hay ningún problema al respecto. “Es cierto que la gente está más cuidadosa, y si pueden pedir otra cosa, lo hacen, pero no influye en nuestro negocio.” Y es que como afirma uno de los trabajadores del establecimiento, “la carne mechada que hacemos en ‘Er Tito’ es casera, y sabemos perfectamente sus ingredientes. El problema realmente no está en la carne, sino en su elaboración.”

En ‘Molino Gurmé’, un bar ubicado en Cádiz, la pasada noche la carne mechada fue el plato estrella por la calidad y el cuidado con el que se cocina: “Es completamente casero. Es verdad que hay mucha gente preguntando pero nuestros clientes saben perfectamente que somos fiables. Tenemos que seguir nuestra línea.”

Algo más escéptico se ha mostrado el propietario de la malagueña cafetería ‘Jimena’, donde la carne mechada es la más demandada de los desayunos y en algunos de los platos combinados de la carta. Pero estos días, hasta que baje la fiebre, han optado por cocinar menores cantidades: “Normalmente cada día cocinamos unos diez kilos de carne, y estos días lo estamos dejando en tres. Yo noto que solo escuchar la palabra carne mechada, la gente tuerce el colmillo.”

Desde hace más de medio siglo, el restaurante ‘La Bodeguita’, ubicado en una localidad cercana a Málaga capital, incluye este producto en su menú diario. Al igual que el resto de platos, están elaborados en su cocina: “No es nuestro plato estrella, porque aquí se lleva más la carne de monte como el lomo y la manteca. Pero también la mechada tiene su éxito, y estos días no hemos notado que la clientela ya no quiera consumirla.” Y es que, como dicen los clásicos, nada mejor que la cocina de la abuela para comer.