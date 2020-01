Los 'bandazos' de Sánchez desde julio hasta hoy: Así cambió su discurso de investidura para escalar a Moncloa

Más de doce horas de sesión es lo que ha durado el primer día del debate para la investidura del hasta ahora presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En esta ocasión hemos podido ver a un Sánchez con una visión muy distinta de la que presentaba el pasado 23 de julio; día en el que se produjo la primera sesión del último, y fallido, debate de investidura del líder socialista. Una postura muy diferente, sobre todo, con respecto a los partidos independentistas catalanes, a los cuales necesitará el próximo martes para ser investido.

De hecho, el candidato respondió en la tarde de este sábado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que cumplirá con el compromiso adquirido en el acuerdo de los socialistas y Esquerra y se creará la mesa de negociación entre gobiernos sobre Cataluña. Sánchez se plegó e hizo esta promesa tras escuchar la avertencia de Rufián.

"La comisión se va a crear, no vamos a tener por esta parte ese problema", djo Sánchez en su réplica a Rufián, en la que defendió la necesidad de dar ese "paso importante y necesario" y subrayó que su obligación es "hacer política". Además, en su segunda respuesta al portavoz de Esquerra, Sánchez insistió en que hay que "trascender los bloques" y del mismo modo que Rufián no le puede imponer el sentimiento independentista él tampoco el de ser español pero cree que entre ambos pueden lograr un "cambio de percepciones" y a eso están llamados. "Por nosotros no será", aseguró. "Siempre he hablado de "conflicto político", añadió.

Un tono diferente al del pasado 23 de julio, cuando, entre otras cosas, afirmaba a la bancada de ERC: "Tienen que reconocer que el problema en Cataluña es de convivencia, no de independencia. Nosotros queremos el diálogo dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Desde el Gobierno de España van a salvaguardar el interés general". Un interés general y un respeto a la Constitución que ahora parecen haber sido tirados por la borda.

En cuanto al otro partido independentista catalán en úmero de votos, JxCat, se dirigió a Laura Borrás, aludiendo que "todos" tienen que hacer "propósito de enmienda" en los casos en los que las emociones sustituyeron a las razones o no se respetaban los argumentos del contrario, e insistió en la necesidad de encontrar el "equilibrio" y puntos de encuentro. Reconoció, además, que el "diagnóstico" es distinto, pero ha insistido en su "voluntad firme y honesta" de abordar esta crisis. "Le puedo garantizar que no sólo el PSOE, una amplia mayoría de españoles quiere de una vez por todas resolver este contencioso territorial, que así sea, y si no es esta legislatura que al menos lo dejemos encauzado", añadió. Borràs, de hecho, expresó haber notado "otro tono y otro talante' en el candidato a la presidencia del Gobierno.

Algo que nada tiene que ver con el intercambio de opiniones que se produjo en julio. "Cuando salgan del laberinto en que se han metido, lleno de falsedades, mentiras y victimización, hablaremos al menos un lenguaje parecido (...) Pero no me hable de diálogo cuando Torra dice que lo va a volver a hacer. Se han instalado en la antipolítica, son inútiles desde el punto de vista parlamentario para defender los intereses y el punto de vista del pueblo catalán", llegó a afirmar Sánchez entonces.

Por cierto, las concesiones al independentismo catalán también han causado que el Partido Regionalista de Cantabria le haya retirado su apoyo; cuando en el anterior debate de investidura sí lo tenían. "Quiero decirle que el compromiso está garantizado y se va a cumplir lo firmado por ambas partes. Para nosotros también será importante el desarrollo de Cantabria. Agradezco el apoyo que nos van a dar", les dijo en julio Pedro Sánchez.

Finalmente, tras numerosas disputas dialécticas e intercambio de 'recados' entre Sánchez e Iglesias meses atrás, ahora sí se han puesto de acuerso. Ayer se fundieron en un abrazo al término de la réplica de Sánchez al grupo confederal en la que destacó el entendimiento entre las izquierdas para la coalición progresista y que resumió en una frase: "Bien está lo que bien acaba (...). Demostraremos que somos una izquierda que pudo gobernar y supo gobernar España".