Los bailarines Lucía Lacarra y Matthew Goldin presentan en el Bretón el espectáculo de danza 'In the still of the night'

La estrella mundial de la danza, Lucía Lacarra, y el bailarín Matthew Golding presentan este viernes, a las 20,00 horas, en el teatro Bretón de Logroño el espectáculo 'In the still of the night', obra por la que esta reconocida bailarina fue galardonada como 'Mejor intérprete de danza' en los premios Max 2022.

'In the still of the night' es el segundo espectáculo creado por la compañía Golden-Lac y compuesto por los artistas Lucía Lacarra y Matthew Golding. En esta hermosa pieza la danza más pura se mezcla con un trabajo de luz y escenografía extraordinario.

Es un viaje nocturno en el que el presente y pasado se entremezclan contándonos una historia en la que los escondites emocionales de dos personas se iluminan desde una amplia variedad de perspectivas.

La danza y la reflexión cinematográfica nos adentran en este bello relato, acompañado musicalmente por grandes éxitos de los años 60 y con un vestuario inspirado en la estética de esta década. Todos estos elementos hacen que recuerde a clásicos cinematográficos como 'Grease' o 'Ghost'.