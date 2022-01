Los Ayuntamientos gobernados por Cs lideran el ranking SICTED de calidad turística en 2021

Ciudadanos ha puesto en valor que los gobiernos municipales en los que la formación liberal tiene las competencias de turismo lideran el ranking del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) en 2021.

Esta clasificación la lidera el destino de Murcia, con 106 servicios turísticos distinguidos con la acreditación SICTED, seguido de Cartagena, con 57 empresas y de Lorca con 46. En todos estos municipios las competencias de promoción turística están lideradas por concejales de Ciudadanos, partido que ha hecho de la calidad turística su apuesta de futuro para el sector turístico para crear destinos atractivos y con valor añadido aprovechando el gran potencial turístico de nuestra región de forma sostenible y segura.

El partido liberal destaca que estos resultados exitosos no son fruto de la casualidad, sino que se deben al gran trabajo realizado al frente de la dirección general de Competitividad y Calidad Turísticas cuando estaba dirigida por Ciudadanos de la mano de Esther Tenza.

La anterior directora general ha subrayado que "el resultado del trabajo encabezado por Ciudadanos fue lograr que la Región pasara, en solo 16 meses, de 7 a 23 destinos adheridos al programa SICTED y de 5 a 30 Oficinas de Turismo con marca Q certificada gracias a que siempre hemos realizado una apuesta clara por la mejora de la calidad turística, lo que llevó a que en la pasada edición de FITUR la Región recibiera el premio como mejor administración supramunicipal con mayor avance y desarrollo SICTED en 2021".

De hecho, Tenza ha denunciado que "el actual gobierno regional no está dando suficiente apoyo a los municipios y por eso hay destinos que aún no han arrancado, pues no basta con firmar el protocolo, sino que se requiere de una cobertura posterior que ayude a adherir y certificar a las empresas. Del mismo modo, el anuncio de López Miras de los 210 millones de euros para la Estrategia de Turismo 2022-2032 no supone ningún avance, dado que dividido en 10 años supone prácticamente la misma cantidad destinada actualmente".

El testigo del trabajo de Ciudadanos en esta materia lo han cogido ahora los municipios gobernados por el partido liberal. En el caso del municipio de Murcia, en la XII edición de los premios SICTED 2022, vuelve a estar entre los destinos nacionales más destacados por su apuesta por la Calidad Turística, que ha sido preseleccionado en tres categorías obteniendo el primer premio como Mejor Equipo Gestor SICTED a nivel nacional y el tercer premio en la categoría Plan de Mejora del Servicio Turístico más destacable.

"El SICTED es un proyecto que nos está permitiendo tener un mejor conocimiento del empresario, mejorar la implicación de subsectores turísticos y no turísticos en los objetivos del destino, aumentar la satisfacción de los servicios consumidos por parte del visitante y de la población local", ha afirmado esta semana el edil de Ciudadanos responsable de Turismo, Pedro García Rex.

En el caso de Cartagena, con un total de 57 empresas distinguidas, el teniente de alcalde y concejal del área de Turismo, Manuel Padín, se ha mostrado muy satisfecho con que "Cartagena lidere la Región en servicios turísticos distinguidos por el SICTED", al tiempo que ha afirmado que "es todo un orgullo y desde Ciudadanos vamos a seguir esforzándonos y trabajando unidos por el turismo de calidad".

La tercera posición la ocupa el destino de Lorca, que ya cuenta con 46 servicios distinguidos. El vicealcalde y concejal de Turismo, Francisco Morales, destaca su apuesta por un sector turístico de futuro. "Precisamente este año llevamos a FITUR el producto 'Lorca, Conectando el Patrimonio', nuestro Plan de Sostenibilidad Turística en Destino consensuado con los agentes y representantes del sector turístico y empresarial".

Morales ha indicado que "hemos logrado la captación de 2.750.000 euros para modernizar algunos de nuestros monumentos más icónicos, como el castillo, y avanzamos hacia la transformación del modelo turístico del municipio basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial haciéndolo más competitivo. Apostando por la innovación y la digitalización, nuestro objetivo es impulsar el turismo experiencial mejorando los canales de promoción y comercialización de los productos turísticos de los que goza Lorca".

María José Ros Olivo, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, ha remarcado que "los liberales hemos trabajado, trabajamos y seguiremos trabajando para aprovechar todo el potencial turístico que posee nuestra Región", que ya en 2019 registraba 1,7 millones de visitantes y aportaba el 12,5% del PIB regional.

La actual crisis sanitaria y sus consecuencias ha obligado a destinos y a empresas a realizar esfuerzos extraordinarios para desarrollar acciones orientadas a proteger a empleados y a turistas. En este contexto, Ros Olivo entiende que "trataremos de paliar la deficiente gestión del PP a nivel regional y su escasa ejecución presupuestaria con una planificación turística y el desarrollo de un modelo de Destino Turístico Inteligente, la mejor herramienta para afrontar los grandes retos que se presentan y de impulsar el desarrollo turístico hacia el futuro".