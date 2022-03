Los aliados presionan al PSOE para que el plan anticrisis se tramite como ley

Los grupos parlamentarios que suelen esta legislatura aliarse con el Gobierno están presionando al PSOE para que el decreto-ley con medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania sea tramitado como un proyecto de ley, con posibilidad de enmiendas, mientras los socialistas esgrimen la urgencia para negarse.

El plan anticrisis ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros, entrará en vigor esta semana y solo decaería si no sale adelante su convalidación parlamentaria, para la que hay un mes de plazo.

Héctor Gómez, portavoz socialista, defiende que no se convierta en proyecto de ley debido a "la urgencia de las medidas y su carácter temporal".

No obstante, no se ha cerrado en banda. Lo ha dejado abierto para las conversaciones que el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantendrá en las próximas horas con representantes de los grupos parlamentarios.

Defienden que se convierta en proyecto de ley ERC, PNV, Bildu y Más País, mientras que otros grupos no han aclarado su posición al respecto de momento; ni PP, Vox ni Ciudadanos, ni tampoco Unidas Podemos, socio de gobierno.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha indicado que ese punto no lo tienen decidido, mientras fuentes de En Comú Podem han avanzado que sí son partidarios de que se amplíe el plazo de tramitación y quepan enmiendas.

No obstante, Íñigo Errejón, de Más País, ha advertido de que caben otras fórmulas para introducir cambios, porque el Gobierno puede aprobar las medidas que se negocien en un nuevo decreto, lo que sería una solución intermedia y no convencional.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha avisado a su vez de que si pasa a ser proyecto de ley puede retrasarse, e incluso que duerma "el sueño de los justos".

Quienes quieren que se tramite como ley aducen que es la fórmula más idónea para introducir las mejoras que proponen, mejoras tanto para su alcance temporal, para que sus principales medidas se extiendan más allá del 30 de junio, como para su alcance material, con nuevas propuestas.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha valorado que este aspecto formal esté sujeto aún a negociación, y ha recordado que no fue así para la reforma laboral, cuando en este sentido el Gobierno les ofreció "lentejas", o lo tomaban como se lo daban, o lo tenían que dejar.

Lo que ningún portavoz ha puesto en duda este martes es que el plan vaya a ser convalidado por una mayoría parlamentaria.

Aitor Esteban, del PNV, ve "bastante difícil" oponerse, incluso aunque no se compartan todas las medidas, ya que son ayudas generalizadas a muchos sectores económicos y a los consumidores.

"Sin ningún tipo de duda va a ser convalidado, mas allá de que algunos podamos no estar de acuerdo al cien por cien", ha señalado Ferran Bel, del Partit Demòcrata.

Y Joan Baldoví, de Compromís, ha resumido que "no se puede estar en contra".

El PP, Vox y Ciudadanos no han avanzado un apoyo al plan y se han centrado en las críticas -más que a lo que incluye, a lo que no incluye, en especial a la ausencia de una amplia rebaja fiscal-, pero no han avanzado una oposición a su convalidación. EFE

