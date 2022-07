Los alcaldes de El Viso y Peñarroya agradecen la implicación del Gobierno para asegurar el agua al Norte

Los alcaldes de los municipios cordobeses de El Viso y Peñarroya-Pueblonuevo, Juan Díaz y José Ignacio Expósito, respectivamente, han agradecido este lunes la implicación del Gobierno de la Nación para garantizar, de forma urgente, el suministro de agua potable a los 80.000 habitantes del Norte de la provincia en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, a la vez que han reprochado a la Junta de Andalucía que eluda su responsabilidad y competencias.

Así lo han señalado, en sendas ruedas de prensa en la Diputación de Córdoba, siendo el alcalde viseño el primero en señalar que está "muy satisfecho" con el anuncio hecho este pasado fin de semana por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en cuanto a que el Ejecutivo central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, intervendrá para garantizar el suministro de agua en el Norte de Córdoba, ya sea financiando o ejecutando los trabajos necesarios para llevar agua a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del embalse de Sierra Boyera desde el embalse de La Colada.

A este respecto, Juan Díaz ha recordado que el agua "es imprescindible para la vida, y en Los Pedroches y el Guadiato" han comprobado como en los últimos años, que se surten de agua potable del pantano de Sierra Boyera, han comprobado como el agua almacenada en el mismo ha "mermado de una manera importante" a causa de la sequía, de ahí la importancia de que el Gobierno de España haya tomado cartas en el asunto, pues "la Junta Andalucía en este caso no ha realizado su labor, ha estado mirando para otro sitio".

De ahí, según ha insistido el alcalde de El Viso, municipio ubicado en Los Pedroches y en cuyo término municipal se sitúa el embalse de La Colada, que haya que "reconocer al Gobierno de España el que ha actuado de una manera rápida y sensible a las peticiones que veníamos haciendo algunos alcaldes de Los Pedroches y, lógicamente, también los ciudadanos, agricultores y ganaderos que necesitan ese agua para su explotaciones".

Por ello, Díaz ha llamado a la colaboración entre administraciones, porque "lo que no debe de pasar, como viene ocurriendo ante muchos problemas, es que una administración le eche la pelota" a otra, como en este caso ha hecho la Junta, cuando lo que "los ciudadanos demanda a las administraciones es que se pongan de acuerdo, que trabajen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", algo que sí ha hecho el Gobierno central, que ha dado prioridad a asegurar "la calidad de vida de los ciudadanos del Guadiato y Los Pedroches".

Por su parte, el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, ha dicho tener "la esperanza" de que la reunión prevista el próximo jueves en la Diputación cordobesa, con la asistencia de alcaldes de las comarcas del Guadiato, donde se ubica Peñarroya, y de Los Pedroches, junto a representantes del Gobierno central, de la Junta, y de las confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana, "sea la definitiva" y se logre "la solución que los vecinos están necesitando".

En este sentido ha señalado que "no se puede permitir que 80.000 habitantes del Norte de la provincia de Córdoba en estos tiempos estemos sin agua, sobre todo cuando hay en el territorio embalses que están al 70 por ciento de capacidad", en referencia al de La Colada, de modo que "no tiene ningún sentido lo que está pasando", es decir, que no esté concluida la conexión entre La Colada y Sierra Boyera, que ejecuta la Junta.

Sin embargo, según ha resaltado, "hemos tenido una noticia positiva por parte del Gobierno de España", ya que "anunció que va a financiar la obra de conexión de La Colada con Sierra Boyera, como actuación de emergencia para paliar el poco tiempo la situación que venimos viviendo y para nosotros, lógicamente, es una alegría", ya que, además, el Gobierno central afirma que "va a financiar" la intervención, y que, "en caso de la administración competente, que es la Junta de Andalucía, no quisiera ejecutar" las obras, "el Ministerio las ejecutaría".

Esto conlleva, según ha destacado Expósito, "que, de una manera otra, pues parece que la solución está sobre la mesa", pero habrá que esperar a "esa reunión del próximo jueves", confiando en que "finalmente sea así, que todo el mundo sea sensible a la situación que estamos viviendo", teniendo claro "que no se puede demorar más en el tiempo una solución a estas circunstancias", ya que, "si no se toma una medida excepcional", en poco tiempo "nos quedaremos sin agua para abastecimiento, para el ganado y para los agricultores, con el desastre económico que eso supondría" ello para las comarcas del Guadiato y Los Pedroches.

BAÑO PROHIBIDO

Por otro lado y respecto a la prohibición del baño en la playa de La Colada que ha decretado la Junta de Andalucía "por la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas", el alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha explicado que le causó "sorpresa" la comunicación del cierre que le hizo la Junta la pasada semana, en base a unos análisis "del día 8" de junio, cuanto otros análisis posteriores, "del 20 de junio, eran totalmente favorables", en cuanto a que se "cumplían todos los requisitos" establecidos por la Junta para permitir el baño.

En cualquier caso, Díaz ha recordado que acató la orden de cierre de la playa de La Colada, a la vez que demandó a la delegada del Gobierno andaluz y de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, que "adoptara medidas correctoras para solucionar el problema", pues "la competencia en el tema sanitario indudablemente la tiene la Junta de Andalucía y debe actuar de manera inmediata", por el atractivo turístico y deportivo que supone la playa de La Colada en Los Pedroches.