Los alcaldes del PP de El Condado piden por escrito a la CHG que no se les aplique la subida del precio del agua

Los alcaldes del Partido Popular de la comarca jiennense de El Condado han dirigido desde sus respectivos ayuntamientos un escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "buscando una excepción al principio de recuperación de costes para las obras efectuadas en la ETAP y la renovación de la red de abastecimiento del Alta del Condado".

Esta nueva iniciativa para evitar "el incremento disparatado" del recibo del agua la han puesto en marcha tras haber registrado ya la petición en el Congreso de los Diputados y en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los alcaldes populares señalan que sin esta excepción, los usuarios de la comarca de El Condado estarían asumiendo los costos de las obras, que superan los 6,6 millones de euros, "lo cual se traduciría en un aumento en el recibo del agua de hasta el 140 por ciento".

"Estamos a la espera de la respuesta", ha señalado el diputado provincial de la comarca, Nicolás Grimaldos, que ha incidido en que no pararán "hasta que esta injusticia se frene" porque "no se puede castigar más a nuestros vecinos, que ya pagan el agua más cara de la provincia de Jaén y una de las más altas de Andalucía".

En este sentido, ha avanzado que exigirán a la Diputación Provincial, como titular de esta infraestructura hidráulica, un estudio sobre la situación actual del sistema para que no solo no se encarezca el precio del agua sino para que pueda incluso rebajarse ajustando los gastos.

"No se puede jugar con un servicio básico y esencial como es el agua, hasta el punto de que pueda resultar inasumible para muchas familias si no se para este sablazo propuesto por la Diputación, que no ha movido un dedo para evitar que se aplique, siendo la titular de la infraestructura y, por tanto, la responsable del servicio", ha indicado el diputado nacional, Juan Diego Requena.

Requena registró una Proposición No de Ley (PNL) la pasada semana apremiando a encontrar una solución junto a los alcaldes de los municipios jiennenses de Arquillos, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto, Miguel Ángel Manrique, José Mena, Valentín Merenciano y Javier López, respectivamente.

Los ediles han apelado al cumplimiento de la Ley de Aguas, que establece que para eximir de este pago hay que vivir "en una zona económicamente deprimida, en riesgo de despoblación y con una situación geográfica particular".

Además, según los alcaldes, ya existe el precedente cuando en 2015 el Gobierno de Rajoy no aplicó el coste de las obras en la factura del agua en El Condado. "No podemos entender cómo Pedro Sánchez va a condonar 15.000 millones de euros a Cataluña para mantenerse en el poder y nos quiere cobrar a los vecinos de El Condado 6,6 millones cuando la ley nos ampara", han dicho los alcaldes.

Por ello, han pedido a los alcaldes socialistas del resto de municipios afectados de la comarca, Navas de San Juan, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana de Segura, "que se sumen a esta justa reivindicación".

Los populares están también a la espera de la respuesta a su solicitud de convocatoria hace unas semanas del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Diputación de Jaén, que tal y como señaló su portavoz en la Administración Popular, Luis Mariano Camacho, "es el foro más adecuado para tratar este tema, al que se le debe poner remedio inmediatamente".

Asimismo, ya se presentó una moción en el último pleno de la Diputación para solicitar conjuntamente que no se repercutan estos costes o buscar alguna alternativa, aunque no salió adelante al no contar con el respaldo del PSOE.