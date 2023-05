Los agricultores de Yecla podrán acogerse a beneficios en ayudas de la PAC como zona con limitaciones naturales

La nueva convocatoria, destinada a compensar bajos rendimientos, cuenta con un importe de 4,53 millones de euros

Los agricultores de Yecla (Murcia) podrán acogerse a beneficios en las convocatorias de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) como zona con limitaciones naturales, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, lo ha trasladado este lunes en la reunión mantenida con agricultores de la zona, acompañado por la alcaldesa, Remedios Lajara, con el fin de analizar la situación del agro yeclano.

Luengo ha explicado que la convocatoria de 2023 de las líneas de ayuda a 'Pagos compensatorios en zonas de montaña y pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales', está destinada a otorgar ayudas a los agricultores murcianos que tienen sus explotaciones en zonas de montaña o en zonas con limitaciones naturales, con la finalidad de compensar sus bajos rendimientos.

El importe es de 4.530.000 euros, con un incremento del 13,25 por ciento respecto de la convocatoria anterior, 2.000.000 euros para zonas de montaña y 2.530.000 a áreas que afrontan limitaciones naturales considerables.

Además, ha recordado que en la convocatoria de creación de nuevas empresas por jóvenes agricultores, las zonas con limitaciones naturales se igualan a las zonas de montaña, lo que representa que los solicitantes de estas zonas vayan a ver incrementado el importe de sus ayudas en 5.000 euros.

Por su parte, en la próxima convocatoria de modernización de explotaciones, los beneficiarios que se encuentren en zonas con limitaciones naturales verán incrementados los importes a recibir en un 20 por ciento, pasando del 40 por ciento a un máximo del 60 por ciento.

El consejero se ha referido, igualmente, a la convocatoria, de fecha 4 de mayo, de una anualidad adicional de agricultura ecológica del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, por importe de 16.165.000 euros.

Solo podrán ser beneficiarios de esta anualidad adicional, los titulares de explotaciones que hubiesen adquirido la condición de beneficiario de la ayuda para el Mantenimiento de la Agricultura Ecológica en la convocatoria de 2021, y que no hayan renunciado a la misma, se les hubiese denegado por cualquier causa o decaído en su derecho a la ayuda, y mantengan los requisitos establecidos.

APUESTA POR EL JÚCAR-VINALOPÓ Y LA CONEXIÓN AL TAIBILLA

El consejero ha destacado además la falta del recursos hídricos en el Altiplano, "que va a verse, sin duda, agravada, por la previsión del Gobierno de España de ajustar las extracciones de recursos de los acuíferos a su recarga natural".

"Por eso, trabajamos en la búsqueda de soluciones, tanto en cuanto a dar continuidad al trasvase Júcar-Vinalopó y que dicha conducción llegue hasta los municipios del Altiplano, como en materializar la conexión con la red de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla", ha agregado.

Luengo ha señalado que el Plan de Cuenca "detecta el problema, pero no se aporta ninguna solución, a pesar de las alegaciones, observaciones y sugerencias que ha llevado a cabo el Gobierno regional, pues no se hace referencia a la necesidad de estudiar todas las alternativas que puedan aportar recursos externos, y no necesariamente desalados, que son los únicos que parece admitir esta planificación, o a la posibilidad de acogerse a los regímenes de excepciones derivados de la Directiva Marco de Agua".