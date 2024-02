Los agentes inmobiliarios creen que los avales ICO son una "ayuda fundamental" para jóvenes y pueden bajar el alquiler

El portavoz del colegio profesional advierte que "no habrá suficiente dinero para poder atender toda la demanda"

El vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valenci (COAPIV), Vicente Díez, considera "muy positiva" la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la compra de vivienda aprobada esta semana, porque cree que constituirá una "ayuda fundamental" para jóvenes y familias que necesitan financiación. A su juicio, no se generará una subida de precios y "lo que puede hacer es bajar el alquiler".

El colegio profesional opina que esta línea del ICO, dotada de 2.500 millones de euros para avalar hasta el 20% del precio de compra de vivienda, acierta en dirigirse especialmente a los jóvenes, "uno de los colectivos más necesitados", que han visto limitada su capacidad de ahorro "debido a que empiezan a trabajar más tarde, que sus salarios probablemente son más bajos y tienen una dificultad tremenda para emanciparse, ya no solo con la compra, sino también en el alquiler", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Según Díez, los agentes inmobiliarios llevan años "constatando la tremenda dificultad" de la juventud para acceder a una vivienda, "un problema que se arrastra más de 15 años, desde que en la crisis del 2008 se cierra el grifo hipotecario", y a la que en los últimos años se ha sumado la subida del alquiler y un "endurecimiento" de las condiciones de financiación. "Si no puedes comprar, tampoco alquilar, a ver qué haces", ha lamentado.

Díez rechaza las críticas de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sobre que pueda generar un aumento de precios. "Para nada, el hecho de que haya más demanda de vivienda no tiene por qué suponer una subida en los precios de la vivienda necesariamente", ha afirmado. De hecho, "puede beneficiar el mercado de alquiler, porque al final desahoga de alguna forma su demanda", ha añadido el portavoz de COEPIV.

El vicepresidente del colegio profesional ha destacado además que las operaciones de compra seguirán condicionadas a la viabilidad y solvencia que aprecien los bancos, al tiempo que ha puesto en valor que el ICO "tiene experiencia en otros sectores" con este tipo de líneas y que "generalmente funciona bastante bien".

"Lo que se trata es de facilitar la compra sin que ello provoque un riesgo en el mercado hipotecario, que es lo que sucedió hace 15 años. No se trata de dar hipotecas al 120%, sino facilitar la posibilidad de acceder a una vivienda, no solo en alquiler, sino también en compra", ha señalado.

Díez ha defendido que este tipo de medidas tienen que venir acompañadas de bajadas de tipos impositivos, como la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que primero lo situó al 8% para los jóvenes y después al 6%.

Asimismo, ha subrayado la importancia de que se apliquen antes de la operación de compra y "no a posteriori", como algunas ayudas que "están bien" pero "llegan cuando ya no te hacen falta".

Aunque el Colegio de Agentes Inmobiliarios no ve "partes negativas" en la línea de avales, ha advertido "no va a llegar a todo el mundo" porque "no habrá suficiente dinero para poder atender a toda la demanda".

En cuanto a sus consecuencias para el sector profesional, Díez ha apuntado a que en la Comunitat Valenciana los agentes inmobiliarios han vivido "tres años muy buenos" en cuanto a número de transmisiones, aunque "muchas son al contado y por parte de extranjeros".

Esperan que esta ayuda pueda avivar la compra entre colectivos "más necesitados". "Si se realizan más operaciones no será malo para nadie, ni para el sector ni para los compradores", ha concluido.