Los 21 acusados en el caso de los ERE afrontan hasta 8 años de cárcel

(Corrige el titular y el primer párrafo de la NA1080)

Veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía conocerán este martes si la Audiencia de Sevilla los condena o absuelve de los delitos que les atribuye Anticorrupción, para los que pide en algunos casos hasta ocho años de cárcel, en tanto que para el expresidente Manuel Chaves pide 10 años de inhabilitación y para su sucesor, Juan Antonio Griñan, 6 de años de prisión.

La Fiscalía acusa a dos expresidentes, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta.

Todos están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera "ningún control" sobre ellos, según Anticorrupción.

En el auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016, el juez Álvaro Martín exculpó a 24 ex altos cargos y continuó la causa contra 26, reducidos a 22 después de que la Audiencia Provincial estimase los recursos presentados por Gonzalo Suárez, ex viceconsejero de Innovación; Justo Mañas, ex viceconsejero de Empleo; Daniel Rivera, ex director general de Trabajo; y Antonio Valverde, ex director general de IDEA.

Durante el juicio, además, se retiraron las acusaciones contra Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda, al que la Fiscalía imputaba un delito de prevaricación.

1. MANUEL CHAVES

Presidente de la Junta de Andalucía (1990-2009).

Delitos de los que es acusado: prevaricación.

Petición de condena de la Fiscalía: 10 años de inhabilitación.

2. JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN

Consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) y presidente de la Junta (2009-2013).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación.

3. GASPAR ZARRÍAS

Consejero de Presidencia (1996-2009).

Delitos: prevaricación.

Petición de condena: 10 años de inhabilitación.

4. JOSÉ ANTONIO VIERA

Consejero de Empleo (2000-2004) y presidente de IFA e IDEA (2003-2004).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

5. ANTONIO FERNÁNDEZ

Consejero de Empleo (2004-2010), viceconsejero de Empleo (2000-2004) y presidente de IFA e IDEA (2001-2003).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

6. MAGDALENA ÁLVAREZ

Consejera de Economía y Hacienda (1994-2004).

Delitos: prevaricación.

Petición de condena: 10 años de inhabilitación.

7. FRANCISCO VALLEJO

Consejero de Innovación y presidente de IFA e IDEA (2004-2009).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

8. CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO

Consejera de Hacienda (2009-2013) y viceconsejera (2004-2009).

Delitos : malversación y prevaricación.

Petición de condena: 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

9. FRANCISCO JAVIER GUERRERO

Director general de Trabajo (1999-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

10. JUAN MÁRQUEZ

Director general de Trabajo (2008-2010).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación

11. AGUSTÍN BARBERÁ

Exviceconsejero de Empleo (2004-2010).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

12. JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ ROMÁN

Viceconsejero de Innovación (2005-2010) y vicepresidente de IFA e IDEA (2005-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

13. LOURDES MEDINA

Secretaria general técnica de Empleo (2008-2012).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

14. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA

Secretario general técnico de Empleo (2000-2004) y de Innovación (2004-2010) y director de Administración y Finanzas del IFA y de IDEA (2010-20112)

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

15. JAVIER AGUADO

Secretario general técnico de Trabajo (1994-2000), exjefe de Recursos Humanos del IFA (2001-2003) y secretario general técnico de Empleo (2004-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

16. MIGUEL ÁNGEL SERRANO

Director general del IFA y de IDEA (2004-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

17. MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Interventor general de la Junta de Andalucía (2000-2010).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

18. JACINTO CAÑETE

Director general del IFA y de IDEA (2008-2009).

Delitos: malversación y prevaricación.

Petición de condena: 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

19. JOSÉ SALGUEIRO CARMONA

Consejero de Hacienda (2004) y viceconsejero (1990-2004).

Delitos: prevaricación.

Petición de condena: 10 años de inhabilitación.

20. ANTONIO VICENTE LOZANO

Director general de Presupuestos (2002-2009).

Delitos: prevaricación.

Petición de condena: 10 años de inhabilitación.

21. FRANCISCO DEL RÍO

Jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía (2001-2008).

Delitos: prevaricación.

Petición de condena: 10 años de inhabilitación.