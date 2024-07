Los accionistas del aeropuerto destacan su "viabilidad" y rechazan que deje de ser de interés general

Este miércoles se ha presentado institucionalmente el Aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva donde se han dado a conocer sus nuevos accionistas, la Caja Rural del Sur, Grupo AZVI y Avoris (Barceló), cuyos máximos representantes de estas entidades, José Luis García-Palacios Álvarez, Manuel Contreras y Vicente Fenollar, respectivamente, han mostrado su confianza en la viabilidad de esa obra de infraestructura, entendiéndola imprescindible para el 'despegue' de la provincia.

Asimismo, en declaraciones a los medios en rueda de prensa, los accionistas han señalado que la posición de la empresa de que se deje decaer la declaración de interés general es de "total rechazo", toda vez que han destacado que "no les ha gustado" y creen que "no se ajusta a derecho", al tiempo que han apuntado que "si hay que cambiar esta declaración por una territorial" por el "bien del proyecto, que es positivo para Huelva, que se haga, pero de forma consensuada".

Así lo han manifestado durante la firma de escrituras ante notario de los nuevo socios en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Huelva y celebrado en 'La Nao', que ha contado con el respaldo de representantes institucionales y empresariales, con "cuya presencia vinieron a evidenciar su apoyo a esta iniciativa", ha indicado la Cámara en una nota.

La propiedad del aeropuerto, originalmente formada por la Diputación Provincial de Huelva y la Cámara de Comercio, ha evolucionado hasta hoy con el tiempo. En 2015, Huelva Desarrollo y Progreso del Grupo Lyncis se unió como accionista, y en 2019, esta última adquirió el cien por cien del accionariado por indicación del Ministerio de Fomento.

Con el objetivo de dotar al aeropuerto de un "mayor músculo financiero y de gestión", se han incorporado los nuevos socios. Además, se ha constituido un Consejo Asesor presidido por el titular de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, en el que participarán representantes de diversas instituciones para "sumar esfuerzos" en la realización de este proyecto.

En cuanto a la cuestión de que el aeropuerto deje de ser de interés general, han señalado que consideran que "su permanencia con esta calificación se ajusta a derecho". Por su parte, cuestionado sobre si el aeropuerto estará listo a medio plazo al dejar de ser de interés general, el asesor aeroespacial para este proyecto, Juan Lema, ha destacado que "depende" de "la rapidez con la que se realice la tramitación por parte de la Junta de Andalucía", ya que "los trámites" que se necesitaban para arrancar el proyecto "ya están avanzados".

Finalmente, los accionistas señalan que el aeropuerto tiene capital privado "porque el Estado no ha querido hacerlo público" y Huelva "tiene el mismo derecho que el resto de España a tener aeropuerto", al tiempo que han apuntado que "Huelva no tiene nada que ver con otros aeropuertos fallidos como el de Ciudad Real" y "en el peor de los casos, si falla el proyecto, el Estado es responsable subsidiario" pero "es mucho mejor que si se hace de forma pública", por lo que creen que "no hay excusa" para que no sea de interés general.

Asimismo, han explicado que el aeropuerto tiene una inversión de cien millones de euros e iría ubicado en Gibraleón, colindando con Cartaya, algo que "han decidido los distinto ministerios" de seis alternativas planteadas, por "cuestiones ambientales".