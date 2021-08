López (PP):Las posturas discrepantes se pueden defender con sentido de Estado

El secretario de Justicia e Interior del PP nacional, Enrique López, considera que las posiciones discrepantes en política "se pueden defender con sentido de Estado", tras afirmar este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez debe comparecer para dar explicaciones sobre la situación en Afganistán en lugar de permanecer "huido".

"Las posiciones discrepantes en política, máxime cuando se trata de cuestiones jurídico-parlamentarias y no planteamientos de base, por supuesto que se pueden defender con sentido de Estado", ha escrito esta noche López en su cuenta de Twitter.

"Pero sentido de Estado es también el respeto al adversario y rehuir las descalificaciones", ha añadido.

En una entrevista a Onda Madrid, López, que es consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, ha dicho que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que comparecer urgentemente en el Congreso.

"No es el momento de entrar en una polémica si estamos ante una situación delicada fuera de España que requiere autorización previa del Congreso como establece el artículo 17 de la ley de defensa nacional, no es tanto eso, pero sí que, evidentemente, en una situación de este tipo tiene que comparecer (Sánchez) lo antes posible en el Congreso y dar explicaciones y someterse a las preguntas y a las críticas de la oposición, no esas ruedas de prensa aló presidente sin preguntas", ha manifestado López.

"Creo que lo mismo que han hecho otros presidentes europeos, que han suspendido sus vacaciones, que se han tomado esto en serio, porque lo es, es un problema enorme el que se está produciendo en Afganistán, es un fracaso de las democracias occidentales, y como tal tenemos que asumirlo, y por eso hay que ponerse al frente, pero (Sánchez) se esconde detrás de los ministros, en definitiva estamos ante un presidente a la huida", ha opinado.

"Por supuesto que una operación internacional tiene que pasar por el Congreso. ¿Qué pasa, que es que somos menos democráticos que Alemania, que Reino Unido, que Italia? ¿Es que aquí la señora ministra y el señor presidente del Gobierno piensan que nuestro Parlamento es menos importante que el de otros países europeos?", ha declarado desde la isla del Hierro el presidente del PP, Pablo Casado, secundando la visión de su responsable de Justicia, el consejero madrileño Enrique López.

Casado ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mandar "callar a la oposición". "El sentido de Estado no es el silencio", ha recalcado.

Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado "la falta de sentido de Estado" del PP al deslizar dudas sobre la legalidad de la intervención de España en Afganistán, lo que le produce "vergüenza ajena" y "estupor", y ha instado a ese partido a colaborar y a reconocer el trabajo de los militares.