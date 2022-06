López (PP-A) subraya que Espadas "no tiene equipo" frente al "formado, experto y sin tutelas" de Moreno

La secretaria general del PP-A y candidata número uno por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López, ha señalado este martes que "Espadas no tiene equipo" y que "no se puede permitir que vuelvan a gobernar quienes arruinaron esta tierra", mientras que ha aseverado que "votar a Juanma Moreno es votar gestión, confianza y tranquilidad" porque "tiene un equipo formado, con experiencia y que tiene programa".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante un reparto de material informativo en el Mercado del Carmen de Huelva, donde López se ha preguntado si "queremos de consejera a la ministra Montero, aquella que hizo de Andalucía un infierno fiscal y que ahora tiene fritos a impuestos a los españoles, o preferimos a Juan Bravo que se dedica a bajar impuestos a todos los andaluces".

En este sentido, ha remarcado que "Espadas no tiene equipo y no podemos permitir que vuelvan a gobernar quienes arruinaron esta tierra", toda vez que ha insistido en que a partir del lunes "hay un equipo con mucha experiencia que puede seguir gobernando Andalucía y que no tiene tutelas como el resto".

La secretaria general ha recordado también que, a pesar de las altas temperaturas, "hay muchos días para ir a la playa o al campo, pero sólo tenemos el domingo 19 de junio para decidir el futuro de Andalucía, y ese día se decide si avanzamos o damos marcha atrás".

Con respecto a un posible pacto con Vox, López ha aseverado que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, habló "clarito" de ello en el debate electoral y dijo que el "pacto" de su partido es "con los andaluces", de forma que lo que se plantea el PP es conseguir una mayoría "suficiente" para gobernar en solitario.

Cuestionada por la respuesta de Moreno frente a las declaraciones de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, durante su intervención en el debate trasladando la intención de su formación de entrar en el Gobierno andaluz si el Partido Popular lo necesitara para gobernar, la popular ha subrayado que cuando Moreno dice gobernar con los Andaluces" se refiere a "conseguir una mayoría suficientemente amplia" porque "nuestro pacto y nuestro equipo son los andaluces".

En este sentido, López ha aseverado que Juanma Moreno es la persona que "mejor se identifica" con "la pluralidad que tiene Andalucía, con el distinto sentir, y con la idiosincrasia que tiene Andalucía en cada una de sus provincias".