López Obrador reitera su oferta de amnistía a quien aporte información sobre los 43 'normalistas' desaparecidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado este martes su oferta de amnistía a quienes aporten información sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que desaparecieron hace ya más de cinco años sin que aún se sepa qué les pasó.

"Estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen (...) Les estamos ofreciendo protección, amnistía y recompensa", ha dicho López Obrador en la rueda de prensa diaria en Los Pinos.

López Obrador ya ha propuesto otras veces otorgar ciertos beneficios, incluida una amnistía, a quienes que arrojen luz sobre un suceso que conmocionó a toda la sociedad mexicana. "Necesitamos conocer la verdad", ha sostenido.

Además, ha revelado que ha enviado sendas cartas al presidente del Tribunal Supremo, Arturo Zaldívar, y al fiscal general, Alejandro Gertz, en las que les propone, "respetando la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía", aunar esfuerzos para "romper el pacto de silencio" sobre los 43 'normalistas' de Ayotzinapa.

"Lo hago publico porque quienes están en la cárcel, quienes ya salieron y quienes nunca entraron pero saben donde están los jóvenes nos pueden ayudar. Nos van a ayudar mucho", ha confiado.

El mandatario mexicano ha subrayado que para su Gobierno el caso Ayotzinapa "es un asunto de gran importancia". "No es solo un asunto de Justicia", sino un "asunto de Estado" porque "se fortalece nuestro país" y "un asunto de humanismo" porque "se ayuda a los familiares", ha enfatizado.

A título personal, ha confesado que le "dolió mucho" cuando la entonces candidata presidencial del Partido Demócrata de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo que "si fuera presidenta de México no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa".

"A mí me dolió mucho eso porque es una vergüenza que del extranjero hagan esa observación y tengan razón. No se puede descansar si no aclaramos lo de Ayotzinapa y muchas otras cosas, pero esto es un asunto especial", ha zanjado.

EL CASO AYOTZINAPA

Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.

La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.