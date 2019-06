López Obrador niega haber ordenado la detención de migrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado este martes haber ordenado la detención de migrantes centroamericanos que llegan al país en un intento por llegar a Estados Unidos después de que se difundieran imágenes en las que se muestra presuntamente a agentes de las fuerzas de seguridad deteniendo a migrantes.

"No existe ninguna orden en ese sentido y vamos a revisar el caso, que no suceda, porque no es esa nuestra función", ha manifestado el dirigente mexicano. Sin embargo, López Obrador ha asegurado que la Guardia Nacional sí podrá detener legalmente a migrantes para controlar el flujo de personas que ingresa al país, respetando en todo momento sus Derechos Humanos.

Las declaraciones del mandatario han tenido lugar después de que varios periodistas cuestionaran las funciones del Ejército y la Guardia Nacional. López Obrador ha reconocido que cabe la posibilidad de que se hayan producido incidentes por parte de las fuerzas mexicanas a la hora de controlar el flujo de migrantes en la frontera con Estados Unidos y ha asegurado que se van a investigar esos casos.

"Estamos apostando por dar opciones a los migrantes, en sus lugares de origen y en México, y cuidando que no se violen derechos humanos", ha precisado.

Sobre las recientes muertes de centroamericanos que cruzaban el río Bravo desde México a Estados Unidos, y si las fuerzas mexicanas han recurrido a la violencia para impedir esos cruces, ha admitido que existe la posibilidad de que haya sucedido.