López Obrador dice que se vacunará con AstraZeneca porque los riesgos "son mínimos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este miércoles que quiere vacunarse con el inmunizador contra la COVID-19 de AstraZeneca porque los riesgos "son mínimos" y "para disipar dudas".

"Se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa", ha señalado el mandatario en la rueda de prensa matutina del Gobierno, para añadir que recibirá AstraZeneca también porque es la que se aplica en la alcaldía Cuauhtémoc, que es la que le corresponde al residir en el Palacio Nacional.

López Obrador ha subrayado que espera que su inoculación, especialmente con este inmunizador "ayude para que la gente tenga confianza".

"No está de más decir que hace falta la vacunación, que nos protege, no hay que tener temor", ha insistido, al tiempo que ha señalado que "afortunadamente no se ha registrado ningún caso grave por reacción a ninguna de las vacunas".

La vacunación del presidente mexicano está prevista para dentro de 15 o 20 días, como ha detallado.

Respecto a la vacunación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha indicado que este viernes llegarán otras 327.600 dosis de la vacuna, en este caso de Pfizer para seguir con el Plan de Vacunación, informa el medio mexicano 'Milenio'.

Hasta el momento, la campaña ha permitido la aplicación de 10.642.873 dosis del inmunizador a sectores como el personal de la Salud y adultos mayores, entre otros.

El Ministerio de Salud de México ha registrado 548 decesos por la COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas mortales de la pandemia ha ascendido a 206.146.

El país acumula más de 2.267.019 positivos, con 26.784 casos activos y 1.802.033 personas que han logrado superar la enfermedad.