López Miras ve una "vergüenza" que Montero siga de ministra y sigan "mareando" sin cambiar la "maldita" ley de sí es sí

Sémper critica las "pancartas y soflamas feministas" del Gobierno de PSOE y UP, que es el "menos feminista de la democracia"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este sábado que es una "vergüenza" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sáncez, no haya cesado aún a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que el Gobierno siga "mareando de un lado para otro" sin reformar la llamada ley del 'solo sí es sí'.

Así se ha pronunciado después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se haya mostrado dispuesta "a ceder" y reformar la 'ley del sólo sí es sí' con el objetivo de conseguir "una respuesta unitaria del Gobierno", y haya puesto como condición no cambiar el modelo de la norma porque "el consentimiento ha llegado para quedarse".

En declaraciones a los periodistas en Valencia, donde asiste a la XXVI Intermunicipal del PP, López Miras ha recalcado que "el daño ya está hecho" porque "hay más de 400 violadores y agresores sexuales" han se han beneficiado de esa ley.

"NO ES ALGO QUE VEAMOS POR TELEVISIÓN"

"Esto no es algo que veamos por televisión sino que pasa todos los días en nuestras comunidades autónomas o municipios", ha manifestado, para recalcar que "un 10% de los condenados por agresiones sexuales están viendo como se rebajan sus penas o como salen a la calle".

Por eso, ha insistido en que el "daño ya está hecho" y ha afirmado que es una "vergüenza que el Gobierno no lo reconozca", así como que "nadie la cese o asuma responsabilidades". De la misma manera, ha dicho que es una "vergüenza" que el Gobierno esté "mareando de un lado para otro" sin tomar una decisión sobre la reforma de esta "maldita" ley cuando se tenía que haber hecho hace "mucho tiempo".

A su entender, "cuando alguien se equivoca, tiene que reconocerlo". "En política te puedes equivocar pero hay que asumir las consecuencias y hay que rectificar lo antes posible. Estamos asistiendo no solo a una chapuza de ley sino a una vergüenza de comportamiento de todo el Gobierno no asumiendo su error y no reformando ya esa ley para que las mujeres estén más protegidas", ha afirmado.

SÉMPER AFEA AL GOBIERNO QUE SE MUEVA POR "CÁLCULOS ELECTORALES"

Poco antes, en su intevernción en la tribuna de oradores de la Intermunicipal, el portavoz del comité de campaña el PP, Borja Sémper, ha criticado las "pancartas y soflamas feministas" de un Gobierno que ha aprobado una ley de la que se han beneficiado más de 400 agresores sexuales.

"Tenemos el Gobierno menos feminista de la democracia pero el 28M empezaremos a cambiarlo por un Gobierno de Feijóo", ha declarado, para añadir que el Ejecutivo ha decidido cambiar ahora la Ley del solo sí es sí porque "está en sus cálculos electorales y su táctica", ya que le "importan más sus intereses particulares y de partido que las mujeres".

"Tenemos un Gobierno que nos habla de feminismo detrás de una pancarta y nos dice cómo hay que ser mujer u hombre. Es tan feminista que aprueba una ley trans y se carga el movimiento feminista enfrentando a las mujeres", ha aseverado.

Tras elogiar a las mujeres alcaldesas del PP que lograron el bastón de mando en 1995, como Rita Barberá, Luisa Fernanda Rudi o Teófila Martínez, ha puesto en valor la labor de las mujeres del PP y ha denunciado que algunos partidos traten de "manosear y patrimonializar" los avances sociales que varios colectivos han conseguido para las mujeres en estos años.

"INDIGNACIÓN" EN LA SOCIEDAD POR LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

En la mesa posterior de las regidores que llegaron al poder en 1995, también ha habido críticas contra la ley del 'solo sí es si'. Así, Rudi ha destacado la "indignación" que esta norma ha provocado en la sociedad española que se suman a "tantos y tantos disparates y dislates" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, Villalobos ha recodado cómo entonces empezaron a luchar por "romper techos de cristal" frente a las "chicas de Podemos", que "se creen que porque entres antes por una puerta eres antifeminista": "No cariño, el feminismo es algo más profundo", ha exclamado, para criticar el "feminismo liquido" de las dirigentes del partido morado.

A su entender, el PP tiene que seguir "defendiendo el feminismo real y de la igualdad", que sea "razonable y de sentido común". Por eso, la exalcaldesa de Málaga y exministra ha dicho que se alegra de que Feijóo esté al frente del partido porque "sabe distinguir" el sentido común de la "fanfarría".