López Miras trabajará "todo lo que pueda" para que haya un murciano en la lista del PP a las elecciones europeas

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que va a "trabajar todo lo que pueda" para que haya un murciano en la lista del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo porque ha considerado que "esto va a ser muy importante para todos".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por cómo vería la inclusión en las listas del PP al Parlamento Europeo de la ex consejera del Gobierno murciano, ex concejala del Ayuntamiento de Murcia y ex vicesecretaria de Organización del Partido Popular de la Región, Adela Martínez-Cachá.

En este sentido, López Miras ha explicado que esto es una cuestión que "compete a la dirección nacional" del PP. "Según nuestros reglamentos y nuestros estatutos, tiene que ser el Comité Electoral Nacional" el encargado, tal y como ha aclarado.

No obstante, el dirigente 'popular' ha insistido en que él va "a trabajar todo lo que pueda para que en el Parlamento Europeo haya un murciano en la lista del Partido Popular".