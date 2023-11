López Miras tacha de "barbaridad" que Sánchez "trague con lo que los independentistas le pongan encima de la mesa"

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha confesado estar "muy preocupado por la deriva que ha cogido la situación nacional, tanto con los privilegios como con el cuestionamiento de nuestra norma fundamental con la Constitución por parte de Pedro Sánchez", ya que considera una "barbaridad" que el presidente en funciones "vaya a tragar con lo que los independentistas catalanes le pongan encima de la mesa".

Preguntado sobre la opinión que le merece el posible acuerdo entre Junts y el PSOE y la amnistía, afirma que todo eso está siendo un "teatro". "Sánchez tenía claro que iba a tragar con lo que fuera necesario si de ello dependía seguir siendo presidente del Gobierno y como él tenía claro que iba a tragar con todo, pues está tragando con todo".

"Primero está teatralizando ese acuerdo con Bildu, después con Sumar, luego con la izquierda republicana de Cataluña y ahora con Junts, y va a tragar con lo que los independentistas catalanes le pongan encima de la mesa", advierte, en una entrevista en Espejo Público recogida por Europa Press.

A su juicio, "es una barbaridad en todos los aspectos. En el fondo, porque supone privilegiar a los delincuentes, decir que hay unos españoles que pueden incumplir la ley frente a otros".

En clave política, se pregunta el presidente de la Región que "con qué cara le digo yo a los murcianos que tienen que cumplir la ley, o que la ley solo hay que cumplirla en determinadas circunstancias. Que si eres independentista de Cataluña sí puedes cometer delitos y vulnerar la ley, porque luego se borrarán esos delitos".

Ahora, dice, "va mucho más allá de algunas cuestiones que se podían plantear al principio, incluso para exonerar delitos de terrorismo, violencia, agresiones".

Por ello, cree que "a partir de ese acuerdo de Pedro Sánchez, a partir de la nueva investidura de Pedro Sánchez, si es así los españoles dejarán de ser iguales".

Sobre si es partidario de seguir manifestándose en la calle y la concentración a la que ha acudido Esperanza Aguirre, al parecer no autorizada en Ferraz, ha afirmado que es partidario de "utilizar todos los recursos dentro del marco jurídico y político para intentar que no se rompa la igualdad entre los españoles, que no se privilegie a unos españoles frente a otros, para intentar que no terminemos con la igualdad entre territorios y entre españoles".

Aboga por "hacerlo institucional y jurídicamente" y recuerda su comparecencia en el Senado, en la que anunció que Murcia "va a interponer ese recurso ante el Tribunal Constitucional".

Además, subraya el presidente murciano, la Constitución "establece dentro de nuestro ordenamiento jurídico mecanismos legales para que los ciudadanos hablen también y manifiesten su voluntad en la calle".

Por lo tanto, ha asegurado, "dentro del marco de la ley, hay que escuchar a los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren salir a la calle y quieren decir que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una barbaridad y que no hay un ciudadano por encima de otro en nuestro país, porque así lo recoge la Constitución, el PP no agita la calle, los que son expertos en agitar la calle es el PSOE y si hay políticos que han recibido escraches en sus domicilios hemos sido los representantes públicos del PP".

Lo que está haciendo el PP precisamente es "organizar actos todos los fines de semana para que los españoles puedan manifestar su voluntad contraria a esa amnistía y a que se privilegie a los delincuentes".

En esta línea, anima a que "dentro de los cauces legales, y el ordenamiento jurídico permite que los ciudadanos puedan manifestarse y puedan alzar la voz siempre dentro de la legalidad en la calle, lo hagan", pero, ha manifestado, "cualquier cosa que se haga fuera de la ley, cualquier cosa que se haga sin el amparo de la ley, cualquier manifestación, no tiene ni mi respaldo, ni estamos de acuerdo en el PP".

Por lo que considera que si la participación de Esperanza Aguirre "se hizo en un acto no autorizado y fuera del marco jurídico que establece la Constitución para poder manifestarse los ciudadanos, yo no estoy de acuerdo".