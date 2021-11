López Miras, sobre una posible sexta ola: "tenemos que ser muy prudentes y no darle tregua al virus"

Cree que "vamos a seguir teniendo gastos derivados de esta pandemia", por lo que pide al Gobierno central que "no retire los fondos Covid"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha mostrado su esperanza en que la irrupción de una posible sexta ola de la pandemia no haga peligrar la Navidad al considerar "el nivel de inmunización de la población, sobre todo en España donde ha habido altas tasas de vacunación, no hará que lleguemos a una situación tan drástica". En cualquier caso, cree que "tenemos que ser muy prudentes y no darle tregua al virus".

En un contacto con los medios de comunicación este domingo y al ser preguntado por si peligra la Navidad, López Miras ha considerado que "a más de un mes vista es muy difícil hablar de lo que pasará porque, si algo nos ha enseñado este virus es que es imprevisible".

López Miras anunció que su Ejecutivo tomará "las decisiones que sean necesarias en cada momento" como lleva haciendo "desde que se inició la pandemia hace dos años, siguiendo las recomendaciones y escuchando a los expertos".

Ha reconocido que la sexta ola en Europa es "ya más que evidente" y, de hecho, en algunas regiones de Alemania ya ni siquiera hay disponibilidad de camas de UCI. Por lo tanto, ha admitido estar "preocupado" con la situación y siguiéndola "muy de cerca".

"Durante los últimos días es verdad que ha habido un incremento de los contagios y de los casos por Covid en toda España, también en la Región de Murcia", según López Miras, quien ha advertido que estos datos reflejan que la pandemia "no ha pasado" y que "tenemos que seguir siendo prudentes y responsables".

Además, ha señalado que estos datos indican que "tenemos que vacunarnos y que aquellos que no se han vacunado tienen que vacunarse".

"Y también, quiere decir que vamos a seguir teniendo gastos derivados de esta pandemia", según López Miras, quien ha querido hacer también un llamamiento en este sentido al Gobierno central para que "no retire esos fondos Covid de contención y de gestión de la pandemia".

"Igual que en el 2021, cuando había pandemia, el Gobierno central nos destinó unos Fondos Covid que fueron muy importantes", ha pedido que, en 2022, no deje a las comunidades sin ese dinero "para hacer frente a todo lo necesario para la gestión" del Covid.