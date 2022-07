López Miras se pone como meta ganar las elecciones con "una mayoría contundente" para evitar "radicalismos"

Defiende que del Congreso el PP regional sale siendo "un partido fuerte, unido y sólido", que cuenta "con todos"

El reelegido presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha marcado como objetivo prioritario que el PP "sea más fuerte para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia" y para eso, ha defendido, "hay que ganar las elecciones con una mayoría suficiente y contundente" que permita un gobierno de estabilidad que evite "radicalismos".

López Miras, quien se ha proclamado nuevamente presidente del PP regional el en XVIII Congreso de su formación política, con el apoyo del 97 por ciento de los compromisarios, ha advertido que solamente ganando las elecciones de forma contundente podrán asegurar un gobierno que pueda desplegar las políticas y compromisos del PP.

Eso "únicamente se puede hacer si el Gobierno es del Partido Popular en solitario" y sólo se podrá hacer si ganan las elecciones "con contundencia".

Es más, ha asegurado que no se pueden conformar con menos, y "no nos vamos a conformar con menos", ha reiterado el presidente del PP regional, quien ha recordado que todas las encuestas dan al PP ganador en la Región de Murcia, que sacaría "más escaños que la izquierda junta", pero López Miras no se conforma.

"No me conformo, esas encuestas no me valen", ha insistido. "Yo no soy presidente del PP para conformarme con sacar más escaños que la izquierda, yo soy presidente de PP regional para ganar y gobernar con estabilidad sin depender de nadie".

En este sentido, ha defendido que "es la única forma de garantizar un gobierno moderado, sin radicalismos, un gobierno que no dependa de los extremos, más igualitario, más justo, que ayude a aquellos que lo necesitan, centrado en garantizar la igualdad de oportunidades para todos y un gobierno que trabaje para los jóvenes, porque son el presente de esta región".

PARTIDO UNIDO E INTEGRADOR

En su discurso tras ser proclamado nuevamente presidente del PP regional, López Miras ha reiterado que del Congreso sale "un partido fuerte, unido y sólido", que cuenta "con todos, con absolutamente todos".

Para elegir al equipo que lo acompañará utilizó un "criterio lógico e infalible: aquellas personas que habían conseguido respaldo unánime de sus afiliados, como son todos los alcaldes del PP de la Región, los que han sido y lo van a volver a ser y presidentes locales".

Pero, ha asegurado, "el equipo está abierto a todo el que se quiera incorporar" en un claro gesto de mano tendida al sector 'crítico' a su reelección.

"Que el equipo queda abierto para incorporaciones, es una realidad", ha resaltado López Miras, quien ha recordado que han quedado secretarías ejecutivas importante por cubrir, hay vacantes en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva, y una vicesecretaría general vacante.

"Os escucharé a todos, esta semana vamos a trabajar mucho y completaremos el organigrama", le ha dicho al sector crítico que había mostrado su disconformidad momentos antes de la celebración del Congreso por la "poca integración" en el organigrama del PP regional.

GOBIERNO QUE "NO CORTE LAS ALAS A LA REGIÓN"

Por otra parte, el presidente del PP regional ha remarcado que Murcia no puede avanzar sola, que se necesita en la Moncloa "a un Gobierno que no le corte más las alas a la Región de Murcia, y ese Gobierno solo puede llegar de la mano de Alberto Núñez Feijóo".

En este sentido, López Miras ha argumentado que "los españoles no pueden más, las familias no llegan a fin de mes, los autónomos tienen gastos inasumibles, las familias recortan en las cesta de la compra, y vemos cómo este país va a la deriva".

Ante esto, "no podemos asistir impasibles mientras el presidente del Gobierno se esfuerza más en resolver sus propios problemas que los de los españoles", por eso, "se hace urgente un cambio en la Moncloa".

"No es que España necesite a Feijóo, es que los españoles no pueden permitirse más tiempo sin un presidente como Feijóo. Lo necesitamos en la Región de Murcia y en España", ha dicho López Miras".

LISTA CARGOS PP

López Miras ha dado a conocer a las personas que lo acompañarán en la Ejecutiva del partido, a falta de integrar en "puestos importantes" a los que quieran unirse a su proyecto. Como miembros natos Comité Ejecutivo Regional están Joaquín Buendía, Visitación Martínez y Luis Alberto Marín.

Además ha enumerado a los 22 vocales: José Ángel Alfonso, Noelia Arroyo, José Ballesta, Tomas Baño, José Antonio Blasco, José Francisco García, Severa González, Antonio Jesús Garre, Catalina Herrero, Víctor Manuel López, Alicia Jiménez, María Remedios Lajara, José Miguel Luengo, María Marín, Juana María Martínez, Miguel Ángel Noguera, Juan Pagán, Jesús García, Eva María Reverte, Joaquín Segado, María Ángeles Túnez y Fulgencio Gil.

Los vocales a propuesta del presidente son Patricia Fernández, Fulgencio Perona, Miguel Ángel Miralles y Rebeca Pérez; mientras que Belén Fernández, Andrés Ayala, Pedro José Pérez, María Dolores Volarín, Arsenio Pacheco, Juan Antonio Megías, Juan Pablo Caballero y Javier Iniesta son miembros natos para la Junta Directiva Regional.

Como presidente Ejecutivo Electoral ha elegido a Marcos Ortuño; como presidenta del Comité de Alcaldes a Noelia Arroyo; del Comité de Derechos y Garantías, Francisco Abril; y el del Comité Electoral, Agustín Alcaraz.

Repite como secretario general José Miguel Luengo; la coordinadora General será Rebeca Pérez; y los vicesecretarios generales de Organización, Comunicación y Electoral, Joaquín Segado; de Política Social y Estado de Bienestar, Conchita Ruiz; de Desarrollo Económico, Luis Alberto Marín; de Descentralización, Fulgencio Perona; de Política Municipal, Víctor Manuel López Abenza; y deja vacante la Vicesecretaria General.

La portavoz del Partido Popular será Miriam Guardiola; el secretario Ejecutivo de Organización, José García Serrano; la de Acción Electoral, Verónica López; el de Voto por correo, Juan José Almela; de la Asesoría Jurídica, Pedro Rivera; de Afiliación, María Cánovas; de Movilización y Actos, Francisco Sánchez; de Actas, Pedro Moya; de Redes Sociales, Guadalupe Soltero; de Hacienda, Sonia Carrillo; de Economía y Competitividad, Nicolás Gonzálvez; de Fondos Europeos, Kasper Van Hout; de Pensiones, Empleo y Diálogo Social, Andrés Torrente; y de Autónomos, Javier Fernández.

El secretario Ejecutivo de Economía Circular y Sostenibilidad es Joaquín Gómez; de Medioambiente, Victor Martínez Muñoz; de Turismo, Juan Francisco Martínez; de Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert; de Seguridad y Emergencias, Pedro Ruiperez; de Infraestructuras y Vivienda, José Francisco Lajara; de Infraestructuras, María Casajús; secretario de Vivienda, Luis Lorente; de Transporte, Yolanda Muñoz; de Universidades, Ciencia e Innovación, Roque Ortíz; de Agua y Agricultura, Jesús Cano; y de Ganadería y Pesca, Francisco Navarro.

Dentro de la Vicesecretaría de Política Municipal, la secretaria Ejecutiva de Administración Local, Alicia Del Amor; de Iniciativas y Mociones, Ángela Gaona; y de Desarrollo Rural y Despoblación, Antonio Huéscar.

Dentro de la Vicesecretaría de Participación, el secretario Ejecutivo de Estudios y Programas, Enrique Ujaldón; de Transparencia y Participación, Paqui Terol; de Defensor del afiliado, Isabel Borrego; y de Coordinación de iniciativas, Paco Bernabé.

Por su parte, dentro de la Vicesecretaría de Bienestar, la secretaria Ejecutiva de Política Social, María Carmen Ruiz Jódar; de Mayores, Maruja Pelegrín; de Sanidad, Juan José Pedreño; de Educación, Victor Marín; y de Deportes, Sonia Escribano.

Por último, dentro de la Vicesecretaría de Descentralización, el secretario de Barrios de Murcia, Diego Avilés; de Pedanías de Lorca, Blas Olmedo; y de Diputaciones de Cartagena, Diego Ortega.