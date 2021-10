López Miras se muestra "tremendamente satisfecho" porque Casado "atiende las reivindicaciones de la Región"

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho salir "tremendamente satisfecho" de la Convención Nacional del partido en Valencia porque el presidente de la formación, Pablo Casado, "ha atendido las reivindicaciones de la Región".

Así, por ejemplo, ha considerado "importante" que en una cita como esta Convención Nacional del PP "haya un espacio importante y protagonista para hablar del Mar Menor el discurso del próximo presidente del Gobierno de España".

Además, ha valorado positivamente que Casado se haya "comprometido" como futuro presidente del Gobierno de España "a tomar decisiones urgentes" sobre la laguna salada.

En concreto, ha recordado que Casado se comprometió, tal y como dijo el viernes en Cartagena, a que "en el primer Consejo de Ministros que él presida se tomarán decisiones importantes para la recuperación y protección del Mar Menor".

"Que el futuro presidente del Gobierno, Pablo Casado, tenga claro que en España no todos los españoles tienen agua me parece que es importante; que tenga claro que en la Región de Murcia necesitamos agua me parece que es importante; que tenga claro que el trasvase Tajo-Segura es esencial, es muy importante", ha valorado López Miras.

Por tanto, ha ensalzado que "las reivindicaciones de la Región de Murcia hayan tenido un papel protagonista en esta Convención y se haya comprometido con ellas el próximo presidente del Gobierno de todos los españoles".

"Creo que una imagen vale más que mil palabras y pudimos ver en esa Convención de Valencia que hay un PP fuerte, unido, que tiene una hoja de ruta clara, que hay un liderazgo sólido con el presidente Casado", ha subrayado.

A su juicio, "las organizaciones territoriales también están cohesionadas y, sin duda, lo que pudimos ver es una hoja de ruta clara hacia la Moncloa, hacia el próximo Gobierno de todos los españoles y el futuro presidente de todos los españoles".

Además, en su opinión, "se pudo comprobar cómo esa reunificación del centro-derecha que comenzó en la Región de Murcia en marzo se está extendiendo hacia toda España". Asimismo, cree que "las ganas, la ilusión y la esperanza en un cambio del Gobierno de España es imparable".