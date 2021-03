López Miras espera que la Delegación no autorice las manifestaciones del 8M porque "suponen riesgo para la salud"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mostrado su esperanza en que la Delegación del Gobierno no autorice las manifestaciones convocadas con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, porque "van a suponer un riesgo para la salud de las personas y un riesgo de que puedan producirse contagios".

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha afirmado que la prohibición o la autorización de las manifestaciones corresponde "exclusivamente" a la Delegación del Gobierno, pero la autoridad sanitaria "es la Consejería de Salud de la Región".

"Y la autoridad sanitaria, lo que ha expresado y lo que ha enviado por escrito de la Delegación del Gobierno, es que no es para nada aconsejable autorizar actos en los que vaya a haber aglomeraciones de personas", según el presidente autonómico.

Incluso, la Consejería ha ido "un paso más allá" y ha pedido a la Delegación del Gobierno que "no autorice expresamente las manifestaciones que hay convocadas con motivo del próximo 8 de marzo, única y exclusivamente por una cuestión sanitaria y epidemiológica, porque la cuarta ola está llamando a la puerta y porque se están dando cada vez más casos de nuevas variantes como la británica, que son mucho más contagiosas".

"Y porque no es momento de propiciar aglomeraciones de personas; porque no es momento de propiciar la movilidad y la interacción social; porque no es momento de poner en riesgo lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo durante las últimas semanas", según López Miras.

Al contrario, cree que "es momento de aguantar, de seguir limitando la interacción social, de avanzar en las vacunaciones masivas, de inmunizar al mayor número de población, sobre todo de personas vulnerables posibles, para evitar la llegada de la cuarta ola".

"Y, sin duda, en la situación en la que está la Región de Murcia, España y Europa, favorecer concentraciones multitudinarias de personas es un riesgo epidemiológico para la salud de las personas", según López Miras, quien señala que esto es lo que ha manifestado la Consejería de Salud a la Delegación, pidiéndole expresamente que no autorice las manifestaciones de 8M.

APERTURA DE LÍMITES PERIMETRALES

Al ser preguntado por las diferentes opiniones de las comunidades a la hora de abrir o mantener los límites perimetrales en las autonomías, López Miras cree que el "problema" es que "no hay una estrategia de país"..

"Estamos asistiendo durante demasiados meses a un espectáculo en el que cada comunidad autónoma da su opinión, cada comunidad afronta una pandemia que es global y mundial como mejor puede, como mejor sabe o como mejor le asesoran y le indican los expertos y profesionales en epidemiología y en Salud Pública, pero no hay ninguna estrategia de país", ha reprochado.

"Estamos viendo como en Alemania Angela Merkel toma decisiones de país; en Reino Unido lo hace Boris Johnson; en Francia Emmanuel Macron; en Italia también, o en Portugal, y aquí estamos con 17 respuestas diferentes frente a un virus que no entiende de fronteras", ha lamentado.

Ha recordado que "tuvimos 17 inicios de curso diferentes, 17 navidades diferentes y se ha visto cuál es el resultado, y ahora también 17 semanas santas diferentes". A su juicio, el Consejo Interterritorial es el lugar para poner cada uno en común lo que indican los expertos sanitarios de cada comunidad autónoma "bajo la dirección de alguien". Sin embargo, lamenta que ahora mismo "no hay dirección" y "ese es el verdadero problema".

"Los expertos y profesionales sanitarios nos dicen que es importante reducir la movilidad y la interacción social hasta que haya un porcentaje de personas inmunizadas suficiente; que estamos en los momentos previos a poder realizar esas vacunaciones masivas porque lo que nos ha dicho el Ministerio de Sanidad es que entre abril y mayo lleguen vacunaciones suficientes para ello", ha indicado.

"Estamos en ese momento, y no es el momento de tirar por la borda todo lo que hemos conseguido, por lo que tenemos que tomar decisiones encaminadas a esto", según López Miras, quien insiste en que el problema de fondo es que "hay 17 respuestas diferentes y ningún tipo de coordinación a nivel nacional".