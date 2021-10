López Miras emplaza a Hacienda a sentar a las comunidades para abordar la reforma del sistema de financiación

Cree que admitir que al sistema le faltan 16.000 millones es "un buen punto de partida" para la negociación

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha considerado "increíble" que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, "no haya convocado" todavía un Consejo de Política Fiscal y Financiera para sentar a todas las autonomías en la misma mesa "a analizar la situación y empezar a poner propuestas" sobre la reforma del sistema de financiación.

Así lo ha hecho saber López Miras en una entrevista concedida a 'La hora de la 1' de TVE al ser preguntado por si hay dos frentes de presidentes autonómicos en torno al debate sobre la financiación autonómica.

"No sé si lo calificaría como dos frentes, pero es cierto que hay comunidades que tenemos distintas circunstancias a la hora de afrontar el coste efectivo de nuestros servicios, los que nos confiere la Constitución y los que se han transferido estos años, sobre todo la Sanidad, la Educación y coberturas sociales", ha precisado López Miras.

Ha reconocido que hay "dos modelos diferentes". Por un lado, ha admitido que está el modelo del arco mediterráneo y las comunidades más pobladas, que tienen que prestar "servicios a más personas" y, por otro lado, "las comunidades que tienen que dar esos servicios a ciudadanos que están en territorios más dispersos".

En cualquier caso, cree que el primer paso para darle una solución es "sentar a todos en una mesa, y no entiendo que el Gobierno de España todavía no lo haya hecho". A su juicio, es "evidente" que hay comunidades "infrafinanciadas" en España, y ha señalado que la Región de Murcia "deja de recibir cada día dos millones de euros menos que la media del resto de comunidades, es decir, 800 millones de euros al año".

"Con este dinero, podríamos hacer cada año 33.000 plazas nuevas de residencias para mayores y personas con discapacidad, 100 kilómetros de autovía, 140 centros de salud, 150 institutos o 250 colegios", ha aseverado. Por tanto, cree que la Región tiene "menos oportunidades que otras comunidades y más dificultad para costear este estado del bienestar".

"Esto es evidente; a cualquier persona del Ministerio de Hacienda o cualquier experto nos puede decir esto", ha aseverado.

"DEJACIÓN DE FUNCIONES"

Respecto al hecho de que estén hablando de este asunto en el seno de los partidos políticos y entre presidentes de comunidades, López Miras lo ha justificado "precisamente por la dejación de funciones del Gobierno central".

"Si el Gobierno central ejerce sus funciones y nos sienta a la mesa a hablar del nuevo modelo de financiación, no tenemos que buscarnos la vida entre nosotros", según López Miras, que ha emplazado a hacer esto "ya".

"Y lo que nos preocupa es que el Gobierno central no tenga intención de abordar siquiera este asunto, a pesar de que es uno de los problemas de Estado más improtante, aunque realmente no llegue a la ciudadanía y parezca más bien una confrontación entre políticos", ha subrayado.

Al ser preguntado por si es oportuno abordar este asunto a poco más de un año de las elecciones autonómicas, López Miras lo ha considerado necesario. "Y tiempo han tenido para hacerlo", ha señalado. A su juicio, "hay que dialogar y llegar a acuerdos".

Ha recordado que, cuando los 17 presidentes autonómicos se han sentado a la mesa, han "dado muestras" en el último año y medio de que pueden llegar a acuerdos y de que sus debates se basan "en el respeto y en la búsqueda de soluciones".

"Con Mariano Rajoy nos sentamos a la mesa todos y llegamos a una conclusión que me parece un buen punto de partida para comenzar esta negociación: al sistema de financiación autonómica le faltan 16.000 millones de euros", ha manifestado.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Por otro lado, López Miras ha dicho estar "muy insatisfecho" con los fondos previsto para la Región de Murcia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Y es que, añade, "más allá de los datos globales, en la distribución de los proyectos no hay ni uno solo que esté demandando la Región de Murcia ni ninguno que se desatasque".

Por ejemplo, ha criticado que "no nos dan garantías, porque no hay presupuesto para ello, de la llegada del AVE a la Región; tampoco para que se desatasque ese corte de los trenes de Cercanía que tenemos hasta 2025; ni siquiera para la mejora de la red de carreteras; y hay cero euros para el Mar Menor en los PGE, ni una ola partida".

Respecto a las partidas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dice que hay para el Mar Menor, López Miras ha explicado que él no va a "desconfiar" de la voluntad del Gobierno central y de la ministra Teresa Ribera.

"Y no voy a desconfiar de que ellos quieran destinar parte de los fondos europeos para el Mar Menor, pero la realidad es que, si ellos tuvieran claro cuáles son los proyectos que quieren abordar para proteger el Mar Menor desde los PGE, iría la partida con nombre y con apellidos, como se refleja en los proyectos de inversiones en otras comunidades que no voy a mencionar por no generar comparaciones", ha criticado.

"SE ESTÁ HACIENDO TODO EN EL MAR MENOR"

En lo que respecta a la situación del Mar Menor, López Miras ha asegurado que su Ejecutivo está "haciendo todo". De hecho, ha recordado que el 25 de agosto tuvo una reunión con Ribera en la que se pusieron deberes mutuamente. "Por parte del Gobierno regional, esos deberes se están cumpliendo", ha garantizado.

"Tenemos aprobada una ley de protección del Mar Menor que prohíbe expresamente cualquier vertido a la laguna salada, y hoy no se están produciendo", según López Miras, quien ha explicado que su Gobierno está haciendo inspecciones periódicas y están desmantelando "todas las hectáreas de regadío ilegal que están en la cuenca vertiente del Mar Menor; todas las que nos comunica el Ministerio".

Y también ha pedido que, en cuanto se comuniquen esas hectáreas de regadío ilegal, el Ministerio "tiene que cortarles el grifo y no suministrar más agua a esos agricultores que están cometiendo una ilegalidad y contaminando el Mar Menor".

"Pero con esto solo no se recuperará el Mar Menor", según el presidente murciano, quien señala que "si no se llevan a cabo otras actuaciones urgentes, no servirá de nada todo lo que estamos haciendo en el regadío ilegal". En concreto, ha instado a "cortar ya la entrada de vertidos subterráneos directamente del acuífero al Mar Menor y permitir la regeneración y oxigenación del agua". "Esto son deberes que tiene el Ministerio, que yo le he pedido que haga, ha concluido.