López Miras denuncia "dejación de funciones" del Gobierno sobre financiación

El presidente de la Región Murcia, el popular Fernando López Miras, ha denunciado este lunes "dejación de funciones" por parte del Gobierno en materia de financiación autonómica, lo que a su juicio está obligando a las comunidades a "buscarse la vida" con reuniones entre ellas.

En una entrevista en TVE, el presidente murciano ha considerado "increíble" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no haya convocado a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir la reforma del actual sistema de financiación autonómica.

"El primer paso para poner solución es sentarnos todos a una mesa, no entiendo por qué el Gobierno no hace esto", ha manifestado López Miras, que en referencia a las reuniones entre distintas comunidades en las últimas semanas ha declarado: "No sé si son dos frentes pero es cierto que hay comunidades que tenemos distintas circunstancias a la hora de afrontar el coste efectivo de las transferencias".

Murcia es una de las comunidades que se consideran "infrafinanciadas", en su caso en 800 millones de euros anuales, lo que según su presidente le da "menos posibilidades que a otras y más dificultad para costear el Estado del bienestar".

"Tenemos que sentarnos, hay que dialogar y llegar a acuerdos", ha insistido el presidente de Murcia, que ha subrayado que cuando las comunidades autónomas se sientan a una mesa de cooperación "llegan a acuerdos".

Preguntado por el proyecto de presupuestos generales del Estado, López Miras se ha mostrado "muy insatisfecho" porque "no hay ni un solo proyecto que desatasque los problemas de la Región de Murcia", ni la llegada de la AVE, ni el plan de Cercanías, ni la mejora de la red de carreteras, ni la situación del mar Menor.

"Hay cero euros para el mar Menor en los presupuestos", ha señalado.