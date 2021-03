López Miras cree que el PP no quiere atar en corto a los barones ante las informaciones para relegar a Fernández Mañueco

Reivindica a Casado y dice no saber cómo habría gestionado Aznar la situación de fragmentación política y un Gobierno con apoyo secesionista

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha respondido este martes respecto al presunto plan del PP para relegar al presidente de la Junta de Castilla y León y del PP de esta Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que no siente que el partido quiera atar en corto a los barones.

"Yo no lo siento así y puedo hablar por mi experiencia y por lo que conozco del resto de presidentes autonómicos, con los que tengo una relación muy fluida. Y puedo decirle que todos tenemos una relación muy fluida tanto con Casado como con el secretario general del PP, Teodoro García Egea", ha apuntado.

En su opinión, la Dirección nacional del partido siempre es receptiva a sus propuestas y opiniones. "Creo que se está haciendo un buen trabajo de rearme en las organizaciones territoriales", ha añadido el murciano.

"Ahora se están haciendo los congresos provinciales y creo que son muy importantes, porque las provincias y municipios son la base del PP, son la afiliación los que nos han hecho ganar elecciones siempre, los que están en la calle, en las mesas electorales, y creo que es importante que ese rearme del PP comience por los municipios y las provincias".

"Desde luego, lo que yo le puedo decir es que los pasos que va dando siempre la Dirección Nnacional es en acuerdo con las comunidades y son siempre receptivos a las sensibilidades que le transmitimos desde las comunidades", ha aseverado.

Por otro lado, López Miras ha considerado que el presidente nacional de su formación, Pablo Casado, se está enfrentando a "una de las situaciones más complicadas" del partido y ha defendido que la está "solventando con éxito". A su juicio, el futuro de España y la alternativa política del país solo pasa por Casado.

López Miras ha contestado de esta forma en una entrevista concedida a Espejo Público, de Antena 3, recogida por Europa Press al ser preguntado por el 25 aniversario de la primera victoria del PP en unas elecciones generales y las recientes declaraciones del ex presidente José María Aznar.

En este sentido, López Miras ha estimado que "cada generación tiene su afán y cada situación es totalmente diferente". Por eso, cree que comparar la situación en la que tuvo que presidir Aznar con la que se está enfrentando Casado "distan mucho y cada una tiene circunstancias diferentes".

"Tampoco sé cómo habría gestionado el presidente Aznar la situación en la que estamos ahora mismo de fragmentación política; la oposición frente a un Gobierno enrocado en apoyos secesionistas e independentistas", ha advertido.

A su juicio, "no se pueden comparar las situaciones y las etapas". Así, cree que Aznar "fue un gran presidente y el líder que creó todo lo que ahora supone el PP" y así se lo reconoce, pero considera también que el trabajo que está haciendo Casado "es ímprobo".

POSIBLE INTEGRACIÓN CON VOX

Al ser preguntado por la posible integración del PP con VOX, López Miras ha advertido que ambos partidos son "muy diferentes" y cree que en algunas cosas se pueden poner de acuerdo, pero en otras muchas tiene puntos de vista "totalmente opuestos".

Ha reivindicado que el PP es un partido "liberal, moderado, de centro, que cree en la libertad y dispuesto a dialogar, a tender puentes y a abrir el espectro electoral todo lo posible, tanto a izquierda como a derecha".

"Queremos incluir a todos los españoles posibles en este proyecto, y me temo que hay otros partidos políticos que no están ahora mismo en disposición de incluir al mismo número de españoles en su proyecto político", ha zanjado.

REPARTO DE FONDOS EUROPEOS

Al ser preguntado por el reparto de fondos europeos Next Generation EU, el también presidente del Ejecutivo murciano ha reprochado que el Gobierno central "falló en la falta de información, en el oscurantismo, y en tratar de utilizar unos fondos que son para la recuperación de todas las regiones de Europa, con fines partidistas".

Ha recordado que él mismo transmitió en persona a la presidenta de la Comisión Europea y le envió una carta de la que recibió respuesta, pero el presidente Pedro Sánchez no ha contestado a sus cartas. "La Comisión Europea reparte entre los países un fondo de recuperación en base a tres criterios objetivos: población, PIB y tasa de desempleo", ha aseverado.

"Nosotros entendemos desde la Región de Murcia que lo lógico es que el reparto por parte del Gobierno de España se haga de forma que invierta en cada comunidad, al menos, lo que corresponde en base a esos tres criterios objetivos", ha destacado.

Ha subrayado que a la Región le correspondería en base a esos tres criterios 2.400 millones de euros y, de momento, no sabe "nada" a pesar de que el 30 de abril es la fecha marcada por la Comisión Europea para que España entregue esos proyectos.

"No sabemos cuáles van a ser los criterios para saber qué proyectos se van a elegir; no sabemos cuál es la ventanilla en la que hay que presentar los proyectos; no sabemos los plazos para entregar y en los que se van a adjudicar esos proyectos", ha lamentado.

"No sabemos nada; lo único que pedimos es un poco de transparencia, de objetividad, de igualdad y rigor a la hora de repartir los fondos, y lo único que sabemos es que se va a encargar de ello la Oficina económica de Moncloa, y eso nos preocupa mucho porque, si os atenemos a los antecedentes, sabemos al final quien va a resultar beneficiado de ese reparto: los partidos de los que depende el Gobierno de España, y los de siempre seremos perjudicados".