López Miras: "El campo de la Región de Murcia tiene que jugar con las mismas reglas que quienes producen fuera de la UE"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, afirmó este jueves en Lorca, durante la Asamblea General de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Murcia (COAG-IR Murcia), que "el campo tiene que producir y ser rentable", y para ello "necesitamos jugar con las mismas reglas que quienes producen fuera de la Unión Europea".

"No me cansaré de reclamar cláusulas espejo para los productos de terceros países, ni de pedir que se incrementen los controles en frontera y, por supuesto, queremos que se cumplan de manera rigurosa los acuerdos con esos países que no son de la Unión Europea", reivindicó el jefe del Ejecutivo regional.

Además, el máximo responsable autonómico mostró su preocupación por los efectos de la sequía, "que están sufriendo particularmente los cultivos de secano", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Por ello, informó López Miras, el Gobierno regional "está solicitando un cambio normativo que facilite los riegos de socorro, y por eso también hemos incrementado la intensidad del seguro agrario, para reducir el coste que cada agricultor y ganadero debe asumir al contratarlo".