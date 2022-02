López Miras califica de "vergüenza" que el Gobierno central "condene" a Murcia a no tener enlace ferroviario con Madrid

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado "se mire por donde se mire" como "una absoluta vergüenza" que la provincia de Murcia sea la única que haya sido "condenada" sin conexión ferroviaria con Madrid. Una contrariedad que se añade al cierre de las cercanías.

Y es que, para López Miras, "por muchas vueltas que intentemos darle" la situación ferroviaria en la Región de Murcia "es una vergüenza" ha ratificado el jefe del Ejecutivo autonómico.

En ese sentido, el presidente regional ha criticado que el Gobierno central "no solo aboca a la Región a no tener una infraestructuras ferroviarias del siglo XXI sino, directamente, a no tener infraestructuras, ni conexiones diarias ", y eso, en opinión de López Miras, está "más allá de cualquier discrepancia política".

CRISIS DEL PARTIDO POPULAR

El presidente del PP de Murcia ha mostrado su satisfacción " la hoja de ruta" propuesta por la formación política hasta la celebración del congreso extraordinario de los 'populares' el cuál "lo vemos con ilusión" e iniciaos una etapa que "nos servirá para rearmar la formación, reilusionarnos, foratalecer y curar las heridas".

En ese aspecto, López Miras ha vuelto a apuntar al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, como "la única alternativa" para el Partido Popular y "contra Pedro Sánchez" para señalar que "le gustaría que fuera así" ya lo considera como la mejor opción "para España" y así, ha confirmado el presidente del PPRM, "se lo pedí".

UCRANIA

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha reiterado el "compromiso y apoyo" del Gobierno regional y su "disposición a colaborar" con la Administración central "en todo los necesario" para apoyar al pueblo ucraniano en una situación bélica que ha catalogado de "injusta, ilegal"

Desde la Región de Murcia han precisado que la Comunidad tiene "a disposición" del Gobierno del central "las 503 camas de hospitalización y las 44 de UCI" habilitadas en los hospitales murcianos.