López Miras apoya el fallo del TC sobre el cierre del Congreso: "Seis meses era desproporcionado"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha apoyado la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la decisión de la Mesa del Congreso --con los votos de PSOE y Unidas Podemos-- de dar 'cerrojazo' durante la primera etapa de la pandemia al Congreso de los Diputados y ha insistido en que no dar explicaciones durante seis meses fue "desproporcionado".

"Está claro que seis meses sin dar explicaciones al Congreso de los Diputados donde reside la soberanía de todos los españoles era un tiempo desproporcionado y ahora el Tribunal Consticional es lo que ha dicho", ha manifestado Miras en declaraciones este miércoles a los medios de comunicación a su llegada a la la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas 'Fruit Attraction 2021' celebrada en IFEMA (Madrid).

El tribunal de garantías, con seis votos a favor y cuatro en contra, estimó este martes el recurso de amparo interpuesto por Vox y declaró que fue "vulnerado" el derecho fundamental de participación política de los diputados, recogido en el artículo 23 de la Constitución.

No obstante, el 'popular' ha admitido que durante los meses más críticos de la pandemia la única forma de "cortar el virus" era evitando la interacción social y la gente "tenía que estar en sus casas", aunque no aprueba la actuación del Gobierno en cuanto a no dar explicaciones en el Congreso.

"La gente tenía que estar en sus casas. Hastá ahí ninguna objeción --ha continuado-- pero sí la forma de hacerlo y, por supuesto, que no estuviese medio año sin dar ni una sola explicación a ningún de los representantes públicos que están en el Congreso de los Diputados", ha explicado.

El presidente de la Región de Murcia se encuentra este miércoles en la la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas 'Fruit Attraction 2021' que se celebra en IFEMA (Madrid) y ha atendido a los medios en el stand de la región de Murcia que, asegura, está siendo una de las "protagonistas" en una de las ferias agroalimentarias "más importantes del mundo".

En la misma línea, ha subrayado la importancia de este sector en la comunidad "con mayor porcentaje de agricultura ecológica" cuyas exportaciones han supuesto durante el primer semestre de 2021 "1.872 millones de euros".