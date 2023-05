López Miras anuncia la creación del servicio de 'Segunda Oportunidad' "para ayudar a empresarios y emprendedores"

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, ha anunciado hoy en San Javier la puesta en marcha de un servicio de 'Segunda Oportunidad' "para ayudar a empresarios y emprendedores que arriesgan todo por su negocio". "Además contarán un servicio de alerta temprana y la cofinanciación del asesoramiento que precisen".

"Apoyamos a los empresarios, emprendedores, autónomos y comerciantes minoristas. Son los grandes olvidados de Pedro Sánchez, ya que no solo no les ayuda a paliar los efectos de la subida de la inflación, sino que les castiga con las subidas de las cotizaciones sociales", ha añadido.

López Miras ha defendido que desde el PP "hemos salido en su auxilio" con medidas como los 600 euros destinados a los comerciantes autónomos con hasta dos trabajadores y la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social durante el primer año a los autónomos que contraten a su primer trabajador. "Son medidas que favorecen el empleo estable y facilita a los autónomos las condiciones para la contratación".

Asimismo, destaca que "el Gobierno de España, el del PSOE y Podemos no se preocupa de los problemas reales de los españoles, de muchos autónomos y emprendedores, pero desde el PP sí lo hacemos: somos conscientes de que somos los únicos que defienden a las familias, poniendo en marcha medidas para ayudar allí donde el PSOE no no está haciendo".

En este sentido, el presidente del PPRM ha alabado la tarea de alcaldes como José Miguel Luengo, "porque está al lado de quienes lo necesitan, que es algo que está en el ADN del Partido Popular, generando oportunidades y apoyando a los empresarios y emprendedores, que son los que crean puestos de trabajo y que lo están pasando mal en una situación de crisis consecutivas".