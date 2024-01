López Miras anuncia la creación de un catálogo con los beneficios fiscales que ofrece la Región para atraer a empresas

Expresa el apoyo del Gobierno regional a las entidades que salieron de Cataluña durante el 'procés' y se instalaron en esta comunidad

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha avanzado este viernes la creación de un catálogo que incluirá los beneficios fiscales que ofrece la Región de Murcia para promover la instalación de empresas en esta comunidad autónoma desde otros territorios, incluido Cataluña.

"Queremos que cualquier empresario, cualquier inversor tenga de manera fácil y accesible la información con los beneficios que tiene instalar su negocio o empresa", ha manifestado López Miras en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras el primer Consejo de Gobierno del año, de carácter deliberante.

Así, ha indicado que el Gobierno regional prevé crear un catálogo accesible desde una web específica con todas las ventajas que ofrece la Región de Murcia para invertir y un simulador de costes, de manera que las empresas podrán saber cuánto le cuesta instalarse en la Región de Murcia.

En este sentido, López Miras ha explicado que la Región es la única comunidad autónoma que cuenta con una Unidad de Aceleración de Inversiones, la UNAI, que agiliza la tramitación administrativa de los proyectos de inversión y que disfruta de una reducción del 50% en los tiempos de tramitación administrativa del proyecto, incluyendo licencias y permisos.

En materia de moderación fiscal, ha hecho referencia a las medidas en vigor en esta comunidad autónoma, incluidas las que se pusieron en marcha el pasado 1 de enero, como las deducciones para cubrir los gastos en la enseñanza de idiomas o para el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o menores de 12 años. "Esta política de apoyo a la familia va a permitir un ahorro de 420 millones de euros a todos los murcianos", ha dicho.

Según López Miras, la Región es "una de las más competitivas" del país si se tienen en cuenta los beneficios e incentivos fiscales, la bajada de impuestos, la simplificación administrativa y "cómo las administraciones regionales tratan o prestigian socialmente a aquellos que se esfuerzan por crear oportunidades a los empresarios".

"La Región de Murcia es una de las regiones más competitivas para que las empresas se instalen y se desarrollen en nuestra tierra", ha agregado al respecto.

Por otro lado, ha vuelto a incidir en que los Servicios Jurídicos de la Comunidad defenderán en los tribunales a las empresas que se trasladaron hasta esta autonomía desde Cataluña por el 'procés' y ahora se sienten "amenazadas" por los pactos del Gobierno central.

"A esas empresas les digo que en la Región de Murcia van a encontrar la seguridad y la estabilidad necesaria para desarrollar sus proyectos; las vamos a proteger y les vamos a prestar el apoyo que necesiten para desarrollar su actividad en libertad", ha comentado.

El máximo dirigente regional ha trasladado "toda la fuerza, la protección y la ayuda" a las empresas que abandonaron Cataluña y se asentaron en la Región de Murcia, al tiempo que se ha comprometido a "protegerlas" ante quienes "quieren vulnerar la ley y la Constitución pactando con el Gobierno de España sanciones que, a todas luces, son ilegales".

CRÍTICAS A LAS "CESIONES" AL INDEPENDENTISMO

El jefe del Ejecutivo regional ha criticado que "las cesiones al independentismo están agrandando una brecha de desigualdad entre territorios", y se ha preguntado "qué va a quedar de la España que conocemos tras ese mercadeo de Pedro Sánchez con los independentistas que vemos semana tras semana".

"Hoy en España la lealtad se castiga con discriminación por obra y gracia de un gobierno débil y entregado a unos socios nada fiables, por contenerme en el vocabulario en su descripción. España no se puede gobernar así; y los ciudadanos de la Región de Murcia no vamos a pagar la factura de un gobierno dedicado exclusivamente a satisfacer a Puigdemont y a Otegi", ha remarcado.

En este sentido, López Miras ha subrayado que "no nos vamos a resignar ante esta deriva porque mientras se atiende la voracidad independentista de unos pocos se margina la mayoría de los españoles".

COMPETENCIAS DE INMIGRACIÓN

Por otro lado, López Miras ha manifestado que la cesión de las competencias de inmigración a las comunidades "no solo es una barbaridad, sino que, además, es una frivolidad", pues se trata de "uno de los asuntos más importantes que gestiona un Estado".

Además, ha denunciado que este tema se ha negociado "en los pasillos del Congreso de los Diputados a escasos minutos de una votación y simplemente por el interés de que se apruebe ese Real Decreto".

A su parecer, "una decisión tan importante como la cesión de las competencias en inmigración tiene que tener como fundamento el interés general, el interés de los ciudadanos, el interés de la Nación", y no "el interés en aprobar un decreto de Pedro Sánchez", como en este caso, ha dicho.

López Miras ha expresado su confianza en que la cesión no se lleve a cabo porque "no quiero imaginarme cuál es el futuro que nos espera", al tiempo que ha criticado los efectos por la existencia de "17 legislaciones de inmigración diferentes", tras lo que se ha preguntado si "esto es lo que ofrece esa mayoría progresista que ya hemos visto que no es".

Asimismo, ha indicado que la inmigración es "un drama humanitario" y por eso "hay que perseguir a las mafias que trafican con seres humanos" y defender "la dignidad de los inmigrantes", pero no "con 17 sistemas diferentes" y permitiendo que cada comunidad autónoma "haga lo que quiera".