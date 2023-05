López Miras (PP) anima a votar para que el PP "conforme la mayoría necesaria que permita un gobierno fuerte"

Advierte que "un pacto de la izquierda, del PSOE y de Podemos con ayuda de Vox, puede hacer que la izquierda gobierne en la Región"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha hecho un llamamiento a votar el próximo domingo para que el Partido Popular "conforme la mayoría necesaria que permita tener un gobierno fuerte, sólido, que siga defendiendo y protegiendo al millón y medio de hombres y mujeres de la Región de Murcia".

En este sentido, ha advertido que "un pacto de la izquierda, del PSOE y de Podemos con ayuda de Vox, puede hacer que la izquierda gobierne en la Región de Murcia y eso, que es muy grave y supone cuatro años de retroceso, no lo podemos permitir".

En un contacto con los medios de comunicación ofrecido para hacer balance de la campaña electoral, ha remarcado que han sido dos semanas "intensas, ilusionantes, apasionantes y también muy duras" en las que el PP ha celebrado 500 actos en los 45 municipios de la Comunidad, "por grandes o pequeños que fueran", llegando a "todas las pedanías, diputaciones, distritos y barrios".

López Miras, que ha participado en 100 de esos actos y ha recorrido 4.000 kilómetros, ha hecho un balance "positivo" de la campaña electoral. "Y hemos hecho lo que más nos gusta, porque hemos estado dos semanas trabajando de sol a sol, estando con las personas, que es la razón de ser del Partido Popular", según el candidato.

Ha afirmado que ha hecho lo que a él le "gusta", que es "trabajar" y "estar con las personas" para poder contarles lo que quiere hacer el PP. "Les hemos explicado cómo queremos defender y proteger a la Región de Murcia y cómo queremos hacer todavía mejor el que es el mejor lugar del mundo para vivir", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que han "escuchado" a los ciudadanos, han recogido sus propuestas y, sobre todo, ha remarcado que el PP tenía "soluciones" a las demandas que les presentaban.

En su intervención, López Miras ha explicado que ha presentado un proyecto "para tener un gobierno de mayorías". "¿Por qué es imprescindible esa mayoría?", se ha preguntado el candidato 'popular', quien ha remarcado que es importante porque serviría "para proteger y defender a la Región de Murcia".

"Una mayoría para proteger y defender a las familias y para garantizar que todas las que lo necesitan tengan ayuda, porque la familia es lo más importante de todo", según López Miras, quien también ha apostado por una mayoría "para defender y proteger también a las mujeres, para garantizar la igualdad real de las mujeres en nuestra Región".

También ha reivindicado la mayoría "para cuidar de nuestros mayores, por supuesto, con medidas concretas para todos", y ha esgrimido un proyecto "para defender y proteger a nuestros jóvenes". "Hemos presentado ideas, proyectos y decisiones concretas para que ningún joven se tenga que ir de la mejor tierra del mundo, de la tierra que le vio nacer", ha aseverado.

En concreto, ha remarcado que el PP ha presentado medidas para que los jóvenes no se tengan que marchar "porque no tengan la formación que necesita, porque no encuentren el puesto de trabajo o el empleo, la oportunidad que quieren o porque no tenga acceso a una vivienda digna".

Igualmente, ha defendido que el PP ha presentado un proyecto para "seguir defendiendo y protegiendo el desarrollo de economía" y, especialmente, "para seguir bajando los impuestos a las familias y a aquellos que crean oportunidades". Todo ello, añade, para "seguir haciendo de la Región de Murcia la comunidad autónoma de España con los impuestos más bajos".

"Defender y proteger nuestro futuro pasa por las infraestructuras, por la alta velocidad que no sea una chapuza como la que nos ha traído Sánchez y el Partido Socialista, y pasa por el agua, para que no se recorte una sola gota de agua del Trasvase Tajo-Segura tal y como quiere y ha aprobado de hecho el Partido Socialista", ha apuntado.

Asimismo, ha reivindicado esa "mayoría necesaria" para que "seamos el dique de contención al 'sanchismo' en la Región de Murcia y seguir protegiendo y defendiendo una sanidad pública de calidad con prioridad en la atención primaria y una educación en libertad".

"Ahora es más importante que nunca conformar esa mayoría necesaria en torno al Partido Popular, porque somos la única manera de frenar al PSOE, a Pedro Sánchez y a Podemos en la Región de Murcia. Si votamos unidos tendremos esa mayoría para disponer de un gobierno fuerte y sólido que pueda proteger y defender a la Región de Murcia", ha concluido.

"UN PROYECTO QUE NO LES VA A DECEPCIONAR"

López Miras ha mostrado su agradecimiento a aquellas personas que "ya tenían claro que iban a votar al Partido Popular" porque "es un proyecto que no les va a decepcionar"; pero también se ha referido "a aquellas personas que ya no tenían claro que iban a votar" y que, habiendo votado tradicionalmente al Partido Popular, "se sentían decepcionadas".

"Y hoy vuelven a la casa del centro derecha, hoy vuelven a ese partido de mayorías, ese del que hablaba José María Aznar, que lo más grande que hizo fue unir todo lo que había a la derecha del Partido Socialista y conseguir un gobierno fuerte que tomase decisiones para que España fuera mejor".

Y también se ha dirigido esta campaña "a aquellos votantes de centro-izquierda que han podido votar al Partido Socialista pero que están avergonzados de las políticas de Pedro Sánchez" y por el hecho de que "pueda pactar con partidos que en su lista llevan a asesinos, que haga una ley de vivienda con Bildu, con los separatistas catalanes o con Podemos que hace que sea imposible ya echar un okupa de tu casa o incluso que aprueben leyes como la del Solo sí es sí que ha sacado de la cárcel a violadores".

Así, ha remarcado que el PP es el único partido que "garantiza un gobierno moderado, un gobierno sensato y que no va a dejar a nadie atrás y que va a ayudar a todos". "Este es el gobierno de las mayorías, este es el partido de las mayorías", según López Miras.

Ha subrayado que este mensaje que "cobra mucho más sentido" después de que el candidato de Vox en la Región de Murcia afirmara que "están dispuestos a permitir un gobierno de Pedro Sánchez y Podemos en la Región de Murcia".

"Es muy grave que Vox puede permitir un gobierno del PSOE y de Podemos en la región de Murcia", según López Miras, quien ha afirmado que, por ese motivo, "ahora es más importante conformar esa mayoría necesaria en torno al PP, porque somos la única manera de frenar al PSOE, a Pedro Sánchez y a Podemos en la región de Murcia".

LLAMAMIENTO A VOTAR

Finalmente, López Miras ha hecho un llamamiento a que "todos vayan a votar" el próximo domingo. "La motivación debe ser alta aunque haga frío, aunque llueva, aunque en la Región de Murcia tendamos a que nos dé pereza salir cuando está lloviendo" porque "no podemos permitirnos no votar el próximo domingo", ha zanjado.

"Imagínense que el próximo domingo está lloviendo, hace frío, nos da pereza salir de casa, no votamos y el Partido Popular no puede conformar esa mayoría necesaria", según López Miras, quien ha advertido sobe la posibilidad, en ese caso, de "un pacto de la izquierda del partido 'sanchista', del PSOE y de Podemos, también con ayuda de Vox".

A su juicio, "no nos lo perdonaríamos, estaríamos arrepentidos cuatro años. Y eso no se lo puede permitir la Región de Murcia porque serían cuatro años de retroceso y de políticas 'sanchistas' en la Región de Murcia".