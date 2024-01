López Miras aboga por aplicar la solidaridad y la justicia en la distribución del agua, un bien que es "de todos"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado convencido este martes en que "nadie entiende" que el agua sea propiedad de las comunidades autónomas por las que "pasan los ríos", y ha abogado por aplicar los principios de solidaridad y justicia en la distribución de un bien que es "de todos los españoles".

López Miras ha indicado que "no se trata de quitar nada a nadie, y no hablo de ninguna comunidad autónoma ni de nadie en particular", sino de "ser justos y solidarios, pero sobre todo justos", en un momento "de escasez" para muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña y Andalucía.

"Evidentemente a la Región de Murcia nadie le va a dar lecciones sobre cómo gestionar y cómo utilizar el agua, porque teniendo las mismas condiciones ahora mismo que las cuencas de Cataluña y Andalucía no nos planteamos restricciones", ha dicho.

Al respecto, ha destacado que en esta comunidad "llevamos 40 años invirtiendo en innovación, modernizándonos, y hacemos la gestión más eficiente del agua que se hace no solo en Europa, sino en el mundo", con niveles de depuración y reutilización "muy por encima, por ejemplo, de Israel, que es el ejemplo mundial en la gestión del agua".

Para el máximo dirigente regional, es un "sinsentido" que Cataluña o Andalucía se planteen restricciones mientras en Segovia están desembalsando el agua de los pantanos porque ya no tienen capacidad para almacenar más o en Castilla-León se está "desbordando" un río y "causando daños a la población". "Esto no tiene ninguna lógica", ha manifestado.

"En España hay agua, pero hay que redistribuirla; coger la que sobra y la que está haciendo daño en muchas ocasiones y llevarla a donde hace falta. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esto? Estoy convencido de que todos están de acuerdo con este planteamiento porque es de sentido común, de lógica y es una cuestión de Estado", ha concluido.