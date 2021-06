López-Istúriz (PP) recalca que Casado "defiende a España" en Europa mientras Sánchez deja que se cuestione la Justicia

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

Critica el "oscurantismo" del Gobierno con los fondos europeos y avisa que las reformas son una "condición" aparejada a ese dinero

El eurodiputado y secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, ha recalcado que el líder del PP, Pablo Casado, se dedica a "defender a España" cuando viaja a Bruselas mientras que el Gobierno de Sánchez permite que se "cuestione" a la Justicia y el Estado de Derecho español, después de no haber frenado la aprobación del informe del Consejo de Europa "que pinta un panorama de país bananero parecido al régimen turco".

"A diferencia de González Laya, que encontró positivo el informe del Consejo de Europa que cuestiona el Estado de Derecho y las decisiones judiciales en nuestro país, Pablo Casado defiende a nuestro país precisamente fuera de España", ha declarado a Europa Press.

López-Istúriz ha respondido de esta forma a las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación instando al líder del PP a trabajar en resolver los problemas de España dentro del país en lugar de irse a comentarlos a Bruselas.

CILEVICS, "ÍNTIMO AMIGO DEL INDEPENDENTISMO"

El secretario general del PPE ha criticado duramente que la jefa de la Diplomacia española haya permitido que España, "un país democrático miembro de la UE y con un sistema judicial garantizado", sea "tratado igual que Turquía" en esa resolución que se aprobó en Estrasburgo.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa avaló el pasado lunes la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics en la que se invita al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del 'procés' e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El eurodiputado del PP ha asegurado que ese informe "fue avalado por la ministra de Asuntos Exteriores de España". "Pablo Casado lo que hizo fue explicar a los socios europeos, aunque ya lo saben, que España es un Estado de Derecho con un sistema judicial válido y en absoluto parecido a Turquía", ha abundado, para denunciar que el Gobierno esté llevando a cabo una "politización evidente" de las decisiones judiciales.

"¿Por qué no ha frenado ese informe?" se ha preguntado el secretario general del PPE, para resaltar que Pedro Sánchez tenía "influencia necesaria para evitar que el Grupo Socialista Europeo" lo respaldara durante la Asamblea del Consejo de Europea.

"UN INTENTO DE BLANQUEAMIENTO" DE LOS PASOS QUE ESTÁ DANDO

Además, ha lamentado que su redacción se encargase al socialista letón Cilevics, "íntimo amigo del independentismo más radical" y "conocido por sus adscripciones prorusas". "Una vez más la injerencia rusa en el tema de Cataluña", ha aseverado.

López-Istúriz también ha criticado las declaraciones de Sánchez en Bruselas el viernes asegurando, tras la concesión de los indultos a los líderes del 'procés', que "lo útil hoy es el perdón", ya que, según ha dicho, en país democrático europeo este tipo de decisiones corresponden a los jueces. "Una vez más se trata de una arrogación de poderes por el Ejecutivo que no tiene. Es una invasión de poderes", ha enfatizado.

Tras asegurar que las manifestaciones del jefe del Ejecutivo, tanto en Bruselas como en Madrid, persiguen "dar carta de normalidad a algo que no lo tiene", ha subrayado que hay un "intento de blanqueamiento" de los pasos que está dando, en alusión a la medida de gracia y a la mesa de diálogo con la Generalitat.

"OSCURANTISMO" CON LOS FONDOS EUROPEOS

El dirigente del PPE ha criticado el "oscurantismo" del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos en la gestión de los fondos europeos y ha recalcado que lo que ha defendido Pablo Casado en Bruselas es "transparencia" y que ese dinero "llegue" a la economía real.

Después de que el Gobierno haya rechazado crear una agencia independiente que controle esos fondos como ha pedido el PP, ha asegurado que hay "sospechas" sobre cómo puede llevar a cabo el Gobierno ese reparto, pero ha avisado que "todo verá la luz en el futuro".

En este sentido, López-Istúriz ha subrayado que el primer ministro holandés, Mark Rute, ya ha advertido de que "va a revisar todos los planes de recuperación" y "vigilar" su aplicación, recordando que en el pasado ya expresó su "dureza" contra el Ejecutivo español, igual que lo hicieron Suecia y Finlandia.

"Esto pone en evidencia un mecanismo de seguridad de emergencia que tienen los países miembros, sobre todo aquellos que pagan, para controlar qué es lo que pasa con los países que reciben y que no se repitan historias de distribución de fondos como ha pasado en Andalucía con los ERE", ha resaltado, para añadir que tanto el Parlamento europeo como el Tribunal de Cuentas Europeo supervisarán la gestión de ese dinero e investigarán si hay una "aplicación negativa" del mismo.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno aún no haya desvelado el sentido de las reformas que debe hacer cuando "son condiciones que van aparejadas a los fondos" y ha subrayado que no puede seguir los pasos de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que no hicieron "nada, a la espera de que un Gobierno del PP aplicara las reformas". "Esta historia ya la hemos visto y no se puede repetir por tercera vez", ha enfatizado.

ACONSEJA PREGUNTAR A VOX SOBRE ORBÁN

Ante el hecho de que los líderes de la UE hayan aislado durante al Consejo Europeo al primer ministro de Hungría, Vicktor Orban, que ha dicho que no retirará la polémica ley que discrimina al colectivo LGTBIQ, López-Istúriz ha recordado que Fidesz --el partido de Orban-- ya abandonó en marzo el Partido Popular Europeo (PPE).

Por eso, y después de que en mayo el primer ministro húngaro recibiera en Budapest al presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que "debido a esos contactos quien debiera responder a esto es Vox y su líder, que presume de apoyo y amistad".

En este sentido, ha insistido en que Fidesz ya no es miembro del Partido Popular Europeo. "El PPE rompió relaciones hace meses porque conocíamos esta deriva que se está viendo ahora", ha manifestado, para añadir que lo que se ha visto en el Consejo Europeo "da cierto cuerpo a la decisión tomada hace meses".

