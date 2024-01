López afea al PSOE que "permita y defienda" que una persona dependiente en el País Vasco "valga más" que en Andalucía

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha criticado este miércoles que el PSOE esté "permitiendo y defendiendo" que una persona dependiente en el País Vasco "valga más que una persona dependiente en Andalucía".

"Me parece una falta de respeto absoluta, no hacia el Gobierno, no hacia la consejera, sino hacia los mayores dependientes de Andalucía", ha manifestado López a preguntas de los medios en respuesta a las críticas vertidas por los parlamentarios del PSOE de Almería quienes aseguraron que la Junta ofrece "el peor dato peninsular" en cuanto al tiempo medio de resolución para la dependencia, ya que se eleva a "casi dos años: 577 días".

La titular andaluza de Inclusión Social ha hecho referencia al acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y el PNV, en el que se determina que se abonará por parte del Estado a la comunidad autónoma vasca el 50 por ciento del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo.

"Todo no vale por un sillón, y la calidad de vida de los mayores, menos aún", ha añadido López, para quien los dirigentes del PSOE "se lo deberían hacer mirar".

Con ello, ha asegurado que "duele mucho cuando eres andaluza" que se produzcan este tipo de acuerdos en materia de financiación. "No quiero ser más que el País Vasco, pero tampoco menos", ha apostillado la consejera, para quien las críticas a los retrasos en la tramitación de la dependencia suponen "una absoluta falta de respeto hacia las personas dependientes en Andalucía".

En este sentido, ha asegurado que fue el PSOE durante su etapa en el Gobierno andaluz el que dejó "quebrada la dependencia" de manera que sus mandatarios "llegaron incluso a expulsar a personas del sistema".

"Siendo conscientes de que queda mucho por hacer, hemos batido el récord en el número de personas atendidas, más de 283.000", ha añadido la consejera de Igualdad, quien también ha destacado las "más de 400.000 prestaciones" realizadas. "Nunca ha habido esa cifra en Andalucía", ha recalcado.