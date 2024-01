Lois se despide del grupo en el Congreso y proclama que Sumar formará parte de un futuro gobierno progresista en Galicia

Este miércoles dejará su acta de diputada y hoy formaliza su salida de la portavocía para dar paso a Errejón

La candidata de Sumar a las elecciones gallegas, Marta Lois, ha proclamado que Sumar aspira conformar un gobierno progresista "ambicioso" en la comunidad, ha prometido una campaña colaborativa con otras fuerzas de izquierda dado que el "adversario" es el PP y apelará a la movilización de los indecisos.

"No solo queremos entrar en el Parlamento gallego. Tenemos una ambición mayor y lo voy a repetir muchas veces durante la campaña. Queremos gobernar, vinimos a ensanchar mayorías progresistas y lo vamos a hacer también en Galicia", ha destacado durante su intervención en una reunión del grupo de Sumar en el Congreso para despedirse de su cargo como portavoz.

Lois formalizará el miércoles su renuncia al acta de diputada y su relevo como principal referente del grupo plurinacional es el diputado y líder de Más País, Íñigo Errejón, a propuesta de Sumar y consensuada con el resto de formaciones que integran la actual coalición a la izquierda del PSOE.

De esta forma, la dirección del grupo parlamentario se ha reunido esta mañana para dar cuenta de la salida de Lois y el relevo de Errejón, seguida del encuentro posterior del grueso de los diputados del socio minoritario de la coalición, donde Lois ha dirigido sus palabras de despedida del Congreso con un discurso centrado sobre todo en las elecciones gallegas.

DEJA EL CONGRESO TRAQUILA: SUMAR VA A MÁS

Eso sí, ha asegurado que se va "tranquila" porque Sumar tiene un grupo parlamentario "excepcional" desde el punto de vista "político, organizativo" y sobre todo "humano". También ha defendido que Sumar es una fuerza joven pero que en sus primeros pasos ha logrado con crece sus metas, al conseguir la investidura del Gobierno estatal progresista y tener fuerza en el Ejecutivo con sus cinco ministerios.

La aspirante de Sumar a la Xunta de Galicia ha destacado que las encuestas son positivas y muestran que su candidatura es esencial para lograr un cambio político en esta región. Es más, ha indicado que con cada sondeo el PP evidencia su "nerviosismo" porque ve en riesgo su mayoría absoluta en la comunidad tras 14 años.

"Para mí tiene sentido volver a casa, a Galicia, y dejar el Congreso porque no nos conformamos, vamos a por todas y vamos a más", ha arengado Lois durante su discurso, para reivindicarse como exponente de la política útil y del cambio político. No obstante, ha advertido de que la alternacia política en Galicia no llegará sola sino con "esfuerzo", "remangándose" y con "política de altura" como bandera.

SI SUMAR ENTRA EN EL PARLAMENTO GALLEGO, RUEDA SALE

En este sentido, ha destacado que es importante cooperar y negociar con otras fuerzas para lograr el cambio político en Galicia y, en consecuencia, ha prometido que en su campaña no se va a encontrar "ni una mala palabra" para el resto de fuerzas progresistas, dado que tiene claro que el adversario es el PP.

"Si Sumar entra, que es nuestro lema,(Alfonso Rueda) y el PP sale", ha zanjado para destacar que, como pasó el 23J, su objetivo es lograr un Gobierno "ambicioso" con presencia de Sumar, con medidas como mejora de servicios sociales y la creación de una consellería de Igualdad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras recalcar que tiene experiencia de gestión en el Ayuntamiento de Galicia, ha destacado que Sumar es el elemento diferencial para asegurar mayorías de izquierda, como demostraron el 23F y volverán a hacer en Galicia. "Si no fuera por este espacio político el Gobierno de coalición no sería realidad (...) somos el motor de las transformaciones sociales", ha presumido.

En clave personal, ha destacado que se lleva de su etapa en el Congreso "aprendizajes, amistades y cariños", así como el contraponer la defensa de la democracia frente a los que defienden el "autoritarismo".

Y la portavoz parlamentaria saliente ha reconocido que sale del Congreso con el "orgullo" de llevar el uso del gallego en esta cámara, así como el haber dicho "no" a la "investidura falsa" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se asemeja a las "mentiras" de Rueda sobre el vertido de pélets en la costa gallega.