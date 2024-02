Logroño revisará edificios con licencia anterior a 2006 para ver si hay construcciones como la de Valencia

El Ayuntamiento de Logroño revisará los edificios de la ciudad que tengan licencia de construcción anterior al año 2006, para comprobar si existen casos como los del edificio quemado ayer en Valencia, que contaba con materiales inflamables en su fachada, lo que propició la propagación rápida del fuego.

Como ha asegurado este viernes el concejal de Arquitectura, Íñigo López-Araquistáin, "tras ver las noticias, esta mañana a las 8 de la mañana nos hemos reunido las unidades de Espacio Público y Arquitectura y se ha solicitado que se haga un análisis, una revisión y un informe al respecto".

En principio, el edil ha llamado a que "no haya alarmismo, que haya tranquilidad", ya que ha afirmado que "en Logroño no hay edificios con esa tipología de esas características de tanta altura que pueda suponer este problema".

Ha reflexionado López-Araquistáin sobre que "el problema parece derivado de que el edificio en Valencia tenía la licencia previa al año 2006, que es cuando se aprueba el nuevo Código Técnico de la Edificación".

"No son habituales las edificaciones con esa solución previas al año 2006, pero puede haberlas, y por lo tanto lo que desde el Ayuntamiento se va a revisar son todas las obras y actuaciones similares que haya habido en la ciudad que tengan licencia anterior al año 2006. No es habitual, no creemos que pueda haber muchas, pero no lo sabemos todavía, no tenemos el dato", ha dicho.

Así, ha recalcado que "se ha dado la instrucción a las Unidades para que lo analicen", si bien ha insistido en "trasladar que no haya preocupación, ya que en Logroño por suerte no tenemos edificios de esas alturas y esas características, y que ese tipo de soluciones anteriores al año 2006 tampoco son habituales".

"Por lo tanto no hay que alarmarse, pero el Ayuntamiento sí que va a analizarlo por si acaso existiera alguno y hubiera que tomar algún tipo de medida", ha finalizado insistiendo el concejal de Arquitectura del Ayuntamiento de Logroño.