Logroño pone en marcha un servicio de cálculo de plusvalías para que ciudadanos "elijan el más beneficioso para ellos"

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha un servicio de cálculo de las plusvalías, de acuerdo con los dos valores con los que es posible hacerlo tras el Real Decreto de 8 de noviembre, derivado de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, "para que los cuidadanos elijan la liquidación que sea más beneficiosa para ellos", como ha apuntado este jueves la concejala de Hacienda Esmeralda Campos.

En rueda de prensa, la edil ha señalado que "se trata de un servicio de carácter orientativo, no es vinculante", se establecerá una comunicación entre los técnicos municipales de la Agenda Local con las personas que necesiten asesoramiento referente al cálculo de las plusvalías.

El objetivo es que los ciudadanos "puedan elegir la opción más favorable para sus intereses", toda vez que el nuevo marco normativo ofrece que se puede optar entre dos formas de tributación, tal como establece el Real Decreto.

El servicio, gratuito y en funcionamiento desde hace aproximadamente una semana "porque ya teníamos demanda", se articula a través de correo electrónico, que los ciudadanos interesados deben remitir a la dirección valoracionplusvalias@logrono.es

Deberán, además de sus datos personales y de contacto, adjuntar toda la documentación pertinente, que incluye las escrituras públicas, documento privado o impuesto de sucesiones o donaciones de la transmisión que se vaya a realizar o se haya realizado y la escritura pública de cuando compró, heredó, se aceptó la donación o se adjudicó el bien que ahora transmite.

Igualmente, en el caso de herencia o donaciones, se deberá aportar también el valor declarado comprobado en el impuesto de sucesiones o donaciones de la comunidad autónoma correspondiente.

Así, "con toda esta documentación, tanto de compra como de venta con las escrituras, o en el caso de herencias y donaciones con el valor de lo declarado, los técnicos municipales lo que hacen es calcular el impuesto según las opciones que establece el Real Decreto".

En concreto, Esmeralda Campos ha apuntado que la normativa, surgida tras la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, "ofrece dos opciones de cálculo, una basada en el valor catastral y otra basada en la diferencia entre el valor real y el valor de venta".

"Lo que hacemos ahora -ha detallado la concejala-, para el ciudadano que no tiene el conocimiento o que no tiene una asesoría, que no sabe cuál es el valor catastral y no tiene opciones de buscarlo, el Ayuntamiento le ofrece ahora el servicio de calcularlo internamente nosotros".

De este modo, ha continuado, "a través de ese email, y que sea el ciudadano el que decida, nosotros le damos los dos valores, porque siempre habrá uno que pagues más y otro que pagues menos, y será el ciudadano el que elija la opción más ventajosa para él".

Los valores finales dependerán "del año en el que se haya comprado o se haya vendido", además de otras tributaciones que han cambiado, "por lo que habrá que ir analizando caso a caso y transmisión a transmisión", ha aclarado Esmeralda Campos.

Ha recordado que, en cualquier caso, la recaudación por este impuesto será menor en el año próximo, de acuerdo con las previsiones, de modo que, si en los Presupuestos de 2021, la partida por las plusvalías era de 9 millones de euros, en el proyecto de cuentas municipales para 2022, la partida es de 7,3 millones.

"El objetivo final de este servicio es orientar a los ciudadanos en un momento de incertidumbre jurídica dado el nuevo entorno normativo y administrativo en el ámbito de las plusvalías, a la par que se ofrece la opción más económica para el contribuuyente en el pago del impuesto", ha reseñado la concejala.

Campos ha finalizado recordando que hay que adaptar la ordenanza municipal correspondiente a la nueva normativa derivada del Real Decreto, "algo para lo que existe un plazo de seis meses, pero que nosotros ya estamos haciendo, y se adaptará de inmediato".