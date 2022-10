Logroño hará campaña de limpieza y limpieza y sensibilización contra los orines caninos en los espacios públicos

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y el Área de Bienestar Animal, pone en marcha una doble campaña, de limpieza y de concienciación, dirigida a las personas tenedoras de perros sobre la necesidad de que las mascotas orinen en los lugares adecuados, según ha informado este martes la concejala delegada del área de Bienestar Animal, Amaia Castro.

La campaña "tiene una doble vertiente", ha explicado la edil. Por un lado, "se está llevando a cabo ya desde finales de septiembre una limpieza específica de los orines, coincidiendo con la campaña de limpieza intensiva de la ciudad que se desarrolla durante un mes, pero además incluye una intensa campaña de sensibilización, concienciación e información sobre la necesidad de que los perros orinen en los lugares adecuados de la ciudad".

En el apartado de la limpieza, la concejala delegada de Bienestar Animal ha explicado que, como novedad, "este año se ha incluido dentro de la campaña de limpieza intensiva de la ciudad que se lleva a cabo en Logroño entre el 26 de septiembre y el 21 de octubre, la incorporación de un equipo adicional que se dedica exclusivamente a la limpieza de restos de orines caninos en las zonas más afectadas".

El equipo destinado a estas labores cuenta con un vehículo hidrolimpiador identificado visualmente con la imagen de la campaña. Además, al equipo de nueve personas que realizan por las tardes los trabajos de refuerzo de limpieza en la ciudad, este año se ha añadido otra persona que se dedica de forma exclusiva a la limpieza de orines.

Al igual que el resto de la campaña general de refuerzo, estas tareas específicas se llevan a cabo en todas las zonas de la ciudad (Centro, la primera semana; Sur, la segunda semana; Oeste y Norte, la tercera semana; y Este, la cuarta semana de la campaña).

Asimismo, ha explicado Amaia Castro, "hemos querido dar un paso más allá y no quedarnos en la mera acción de limpieza, sino también en otro aspecto que es tan importante como el primero, concienciar a las personas tenedoras de perros de que es vital que sepan dónde pueden orinar o no sus animales, que sean responsables y que eviten en todo lo posible que ensucien donde no deben y que logremos entre todos y todas una ciudad más limpia y cuidada".

El Ayuntamiento de Logroño, ha subrayado, "está comprometido con la limpieza de este tipo de residuos para lograr una ciudad limpia y verde, a la vez que prestamos un mayor cuidado de nuestro patrimonio urbano, por eso vemos necesario impulsar campañas de concienciación como ésta".

Amaia Castro ha comentado que la tendencia favorable a la adopción de animales y el crecimiento sostenido de las personas tenedoras de animales en la ciudad ha producido también un aumento en el nivel de residuos especiales, produciendo, en ciertas ocasiones, situaciones incómodas y molestas en las vías, los espacios y el acerado públicos.

Logroño cuenta con una población de más de 18.000 perros. "Esta campaña está dirigida a las personas que los sacan a pasear, para pedirles una tenencia responsable y su compromiso para lograr una buena convivencia y hacer entre todos una ciudad limpia y verde", ha informado la concejala de Bienestar Animal.

El Ayuntamiento, ha reiterado, "con esta campaña hace un llamamiento al civismo de las personas que tienen perros, para que sean conscientes sobre la molestia que ocasionan los orines en nuestras calles, jardines y parques y cómo las malas praxis afectan a la convivencia en la ciudad".

DETALLES DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN.

La campaña, que se desarrolla del 11 de octubre al 11 de noviembre, bajo el lema 'Nos gusta Logroño. Que nuestro pipí no lo estropee', cuenta con la colaboración de los comercios y de las clínicas veterinarias de la ciudad y trata de dar respuesta a responder a la cuestión sobre qué lugares de la ciudad son los que los perros pueden o no hacer sus necesidades.

La imagen de la campaña, que incluye a un grupo de perros de diferentes razas con la ciudad de fondo, ya refleja pautas claras a seguir por las personas responsables de los perros, con mensajes como "No quiero manchar las fachadas", "Siempre echa agua después" o "No me gusta manchar las aceras".

Estas imágenes y mensajes estarán presentes en diferentes soportes publicitarios del espacio público, como MUPIS, pantallas digitales, cartelería en centros veterinarios o autobuses urbanos. Además, consta de otras acciones, como un sorteo de 1.000 euros en productos veterinarios que se llevará a cabo en los 30 centros veterinarios existentes en Logroño.

Se distribuirán folletos informativos con un cuestionario-concurso en el que las personas participantes puedan rellenar y aprender al mismo tiempo las pautas adecuadas a seguir en lo referido a la orine de sus perros. En cada centro veterinario se colocarán unas urnas en las que se introducirán los datos de los participantes.

Al finalizar la campaña se realizará un sorteo público entre los participantes con un premio valorado en 1.000 euros, que se podrán utilizar para adquirir alimentos, productos o servicios veterinarios para el perro de la persona ganadora.

Asimismo, la campaña consta de otras actuaciones que se llevarán a cabo en los espacios públicos. Por un lado, se colocarán unos vinilos en fachadas de 200 comercios de la ciudad en los que se indica que en esos lugares no pueden orinar los perros.

Además, en otros elementos del mobiliario urbano, como papeleras, farolas, suelo de alcantarillas o suelo de bancos, entre otros, se colocarán otros 600 vinilos en los que se indicará si en ese lugar el perro puede orinar o no, con la frase "Mi pipí, aquí no" o bien "Mi pipí, aquí sí... y siempre echa agua después" (en alcorques, arquetas o alcantarillas, por ejemplo).

Otra de las actuaciones será la fabricación y colocación de unos 50 soportes fjios, que se instalarán en zonas verdes con señalización e información de la campaña y también se ubicarán cuatro tótems informativos en diferentes parques y espacios de tránsito habitual de personas con perros para que el mensaje de la campaña y las pautas a seguir tengan una buena difusión. Uno de estos elementos estará fijo y los otros tres irán rotando por diferentes puntos de la ciudad.