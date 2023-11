Logroño, entre las 20 ciudades de menos de 200.000 habitantes con mayor consumo responsable de España

Logroño se encuentra entre las 20 ciudades de menos de 200.000 habitantes con mayor consumo responsable de España. Así se desprende de un estudio realizado en conjunto por BlaBlaCar, Milanuncios y Too Good To Go que se unen por primera vez para analizar los datos de sus usuarios, el objetivo de descubrir cuáles son las ciudades de España que más apuestan por la economía circular.

Las tres compañías, que ofrecen y apuestan por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en términos de movilidad, consumo y alimentación, han analizado sus cifras de uso durante el 2022 en las ciudades españolas.

Así, se establecen dos rankings según el nivel de población (más de 200.000 habitantes y entre 50.000 y 200.000 habitantes) con el objetivo de conocer cuál es la localidad española más concienciada con la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la reutilización de productos y la reducción del desperdicio de alimentos.

Tras realizar un análisis de 143 ciudades españolas, Logroño se sitúa en el puesto 20 de la lista de ciudades de menos de 200.000 habitantes. Este ranking está liderado por Jaén, Salamanca y Cáceres, y demuestra la importancia del consumo responsable más allá de las urbes más pobladas.

En cuanto a las ciudades de más de 200.000 habitantes, los municipios riojanos se sitúan en lo alto del ranking de las grandes localidades con más de 200.000 habitantes: Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba. Asimismo, las capitales de la Comunidad Valenciana y Navarra, Valencia y Pamplona, se encuentran en el quinto y sexto lugar.

Estos datos contrastan con la posición de las dos grandes urbes españolas, Madrid y Barcelona. La ciudad condal se sitúa en el puesto 11, mientras que la capital se coloca en el 15.

Según la encuesta del CIS publicada el pasado año, 12 de los 20 principales problemas que preocupaban a los españoles estaban directamente relacionados con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La economía colaborativa ha ganado adeptos en los últimos años y, de hecho, entre las principales motivaciones de los usuarios a la hora de decantarse por el uso de este tipo de plataformas destacan la capacidad de ahorro y la sostenibilidad.

Así, la práctica generalizada por los españoles hacia la economía circular queda reflejada en los datos registrados por estas compañías en el último año:

La plataforma que permite compartir coche para desplazarse, BlaBlaCar ha conectado el 85% de las localidades de España en 2022, además, la red de movilidad logra ahorrar 1,5 millones de toneladas de CO2 a nivel global.

En Milanuncios, por su parte, se han publicado más de 5,5 millones nuevos anuncios por su comunidad de usuarios en el mismo periodo. En consecuencia, todas las categorías de productos de segunda mano generaron en España un ahorro potencial de más de 900 mil toneladas de CO2.

Respecto a la aplicación Too Good To Go que ofrece a los usuarios salvar packs a precios reducidos con el excedente diario de comida de miles de restaurantes, supermercados y otros establecimientos de alimentación con el fin de evitar el desperdicio de alimentos, salvó en 2022 más de 5 millones de packs, evitando así la emisión de más de 12.500 toneladas de CO2eq en el 2022.