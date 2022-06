Logroño aprueba integrarse en la red Spain Convention Bureau para promocionar el turismo de congresos

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio, ha aprobado la integración del Consistorio en la red Spain Convention Bureau. Un acuerdo que se ha adoptado con el voto a favor de los Grupos del equipo de Gobierno -PSOE, UP y PR+- y de los dos concejales no adscritos, y el 'no' de Partido Popular y Ciudadanos.

Como ha explicado la concejala de Economía, Hacienda y Turismo, Esmeralda Campos, "proponemos incorporar Logroño a esta red, que cuenta con 57 destinos ya, para poner a la ciudad en el mapa y promocionar en ella el turismo de congresos, apostando firmemente por ello". De este modo, ha mostrado su "perplejidad" ante la propuesta del PP de dejar este acuerdo sobre la mesa.

"Logroño es una ciudad ideal para congresos, tiene oferta de instalaciones, hotelero y hostelero, por eso se busca ser referente en este tipo de turismo", ha señalado la edil quien, además, ha apuntado que este tipo de turismo deja mucho más gasto que los turistas habituales, además de "desestacionalizar la oferta".

Por parte de Ciudadanos, su portavoz Ignacio Tricio la he dicho a la concejala Campos "que si usted está perpleja, yo estoy anonanado", y ha recordado la propuesta que Ciudadanos presentó a pleno hace unos meses para la promoción del turismo de congresos en la ciudad "y que se rechazó por venir de la oposición", mientras que ahora ha criticado que la ciudad "tal como está hoy, no puede venderse, falta preparación".

Por el PP, su concejala Patricia Lapeña, ha pedido "responsabilidad, porque nos comprometemos a unas condiciones para la adhesión a una red empezando por el tejado, sin cimientos, y, si los tienen, justifíquenlos adecuadamente". Además, ha afeado que el sector no tenía "ni idea de esta adhesión", lo mismo que la Comunidad Autónoma, 'La Rioja 360', por lo que ha pedido "reflexionar sobre el asunto con la debida forma" y "reforzar el área municipal de Turismo, que la tienen abandonada".

En el turno de portavoces, el regionalista Rubén Antoñanzas, ha afirmado que "este Gobierno nunca ha renunciado al turismo de congresos ni de deporte", si bien ha reconocido "la falta de comunicaciones y de infraestructuras" en la región.

Ha intervenido de nuevo Esmeralda Campos, quien ha esgrimido los últimos datos de turismo del INE "que no paran de mejorar", sobre todo "en lo que nos habíamos propuesto, que es mejorar las pernoctaciones, ahora están en 1,67, y cada vez con más extranjeros", además de defender "la reactivación económica", para lo que ha citado los datos del paro de mayo en la ciudad, con 2.047 parados menos que hace un año.

Por su parte, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha destacado también que "hay menos paro, por debajo de 3 millones de personas, y los datos auguran una temporada turística magnífica, con más de 8 millones de personas que se espera que vengan a España, y en Logroño y en La Rioja también se está viendo ese aumento sustancial de turistas".

Ha criticado también que la estructura del área municipal de Turismo con el PP era una sola persona, porque todo dependía del Gobierno de La Rioja, lo que ha contrapuesto que ahora "hay un área de Promoción Económica y hay personas que saben de turismo, y eso se refleja en los datos", mientras que ha criticado a la oposición que "no veo en qué ayuda a la promoción de la ciudad mantras como que está sucia y otros", algo que ha negado.

BIENESTAR ANIMAL.

Por otro lado, se ha aprobado -con el único voto en contra de Ciudadanos- el expediente sobre las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Bienestar Animal.

Un acuerdo que, como ha explicado la concejala responsable de este área, Amaia Castro, supone una modificación en lo relacionado con las ayudas para la adopción perros y gatos con necesidades especiales, entre ellos, los potencialmente peligrosos, con enfermedades o discapacidades, o que lleven más de tres meses en el Centro Municipal.