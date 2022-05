Logroño aprueba apostar por políticas para "la mejora del acceso" y la "limitación de precios" al alquiler

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, en el pleno ordinario del mes de mayo que se está celebrando este jueves, una moción planteada por el Grupo Municipal de Unidas Podemos para "la elaboración de políticas para la mejora del acceso y la limitación de los precios de las viviendas de alquiler".

Una propuesta que, para salir adelante, ha contado con los votos a favor de UP, PSOE y PR+ -grupos estos dos últimos que han planteado algunos ligeros cambios a la moción-, más los dos concejales no adscritos, y en contra de PP y Ciudadanos.

Como ha argumentado la portavoz 'morada' Amaia Castro, "solicitamos al Gobierno de La Rioja, declarar zonas tensionadas para el alquiler en Logroño", en lo que PSOE y PR+ han planteado estudiar cuáles son esas zonas; "instar al Ejecutivo regional a crear ayudas específicas a la rehabilitación y eficiencia energética en viviendas no habituales para alquiler; y ultimar un mapa de viviendas vacias en la ciudad.

Una moción que, para Cs, como ha afirmado su edil Rocío Fernández, es "solo propaganda, un acto electoral", además de acusar a UP de "reírse, con su propuesta de cuatro líneas, de los jóvenes logroñeses que tienen tantos problemas para acceder a la vivienda, solo trabajan para ustedes".

Por parte del Grupo Municipal del PP no han intervenido en este punto del orden del día, aunque se ha generado una pequeña discusión al negarle la palabra el presidente del pleno a la concejala 'popular' Patricia Lapeña, que la ha pedido por alusiones, al considerar Pérez Diego que no cabía esta petición "porque lo que se está diciendo es una verdad, no alusiones".

Acto seguido, se ha rechazado, con los votos en contra de los partidos del equipo de Gobierno local, y a favor de la oposición, más los dos concejales no adscritos, una moción planteada por el PP para "ampliar la red de salas de estudio para jóvenes" a lo largo de toda la ciudad.

TURISMO Y PATRIMONIO.

Del mismo modo, se ha rechazado, con los votos en contra de PSOE, UP, PR+ y los concejales no adscritos y a favor de Cs y PP, una moción de Ciudadanos para "la ampliación de las visitas turísticas de la ciudad de Logroño", ya que, como ha afirmado el portavoz 'naranja' Ignacio Tricio, "no se están haciendo las cosas todo lo bien que deberían hacerse" y ha puesto como ejemplo que no se podian reservar visitas guiadas en Semana Santa "porque la web es un desastre".

En respuesta, la concejala de Turismo, Esmeralda Campos, ha mostrado su "perplejidad por la moción, que pide algo que ya se está haciendo", a lo que ha sumado, frente a las críticas de Cs que, en diversas visitas que se hacen, "se está contando con más de 80 por ciento de ocupación", con récord de visitantes en 2021 sobre lo registrado en 2019.

Y ha unido que "en los tres primeros meses del año, la media en las pernoctaciones ha subido, a 1,73, eso, siendo los meses de menos afluencia de turistas". "Estamos en el camino correcto", ha afirmado Campos, a quien ha apoyado la portavoz de UP Amaia Castro, justificando su 'no' en que "son temas que se están haciendo, preparen mejor sus propuestas".

La edil del PP Patricia Lapeña ha criticado "el fracaso absoluto en políticas turísticas en la ciudad, incluso con errores en los pliegos que se van acumulando", haciendo referencia como ejemplos a las visitas a Valbuena "que sigue cerrado" o al CCR "que continúan sin abrir". "Llevan tres años viviendo de las rentas de lo que ya estaba", ha lamentado.

Además, se ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PR+ para la instalación de murales y vidrieras de la antigua estación de tren en la nueva, "así como garantizar su protección", con el único apunte por parte de UP señalando la mayor conveniencia de que se pudieran exponer en el Museo de La Rioja, aunque luego han dado su 'sí' a la propuesta regionalista.

Del mismo modo, se ha aprobado, en este caso, con el voto en contra del Grupo Unidas Podemos, otra propuesta de los regionalistas, reclamando que "las Glosas Emilianenses sean devueltas a La Rioja y puedan exponerse coincidiendo con el 40 aniversario de la autonomía de la región".