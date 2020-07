El PP no logra el aval del Senado a su moción de rechazo a la hispanofobia

La moción del PP para rechazar la hispanofobia e instar al Gobierno a defender el legado español en los Estados Unidos no ha concitado el respaldo de la Cámara Alta, según han ido desvelando los grupos en sus intervenciones este miércoles en el debate de la iniciativa en sesión plenaria.

A expensas de la votación, la mayoría de los grupos se han decantado en contra por diferentes motivos. Por parte de los socialistas, el senador Jesús Martín ha considerado que huelga la moción porque la hispanofobia no existe, "es un ataque de racismo que todos hemos de condenar", en referencia al asesinato de George Floyd mientras que desde JxCat, Josep Lluís Cleries ha equiparado la hispanofobia con la catalanofobia, y ninguna le gusta, ha dicho.

En la defensa de la iniciativa, a la que se han presentado cinco enmiendas (cuatro socialistas y una de Vox) que no se han aceptado, el senador del PP Lorenzo Torres ha llamado a los poderes públicos a que se comprometan a defender y difundir la aportación española al nacimiento y consolidación de la nación americana.

Al portavoz de JxCat, el senador del PP le ha reprochado la comparación con Cataluña y le ha dicho que en España "no hay catalanofobia. Olvídense. De eso no estamos hablando".

En su intervención, el senador ha aludido a los recientes ataques contra monumentos que simbolizan la presencia de España en Estados Unidos (como las estatuas de Colón, Fray Junípero Serra o incluso Cervantes) que demuestran una "gran ignorancia" y una hispanofobia, para la que ha pedido una condena "sin titubeos".

El senador del PP ha recabado los aplausos de su grupo cuando ha subrayado que España no fue la que confinó a los indígenas en las reservas. "Fuimos los que les protegimos dándoles leyes desde la Corona española", ha aseverado.

Y desde el PP también se ha lamentado que el Gobierno español no haya dado aún una respuesta clara de condena frente a los atentados a las estatuas, ni haya promovido una campaña para acabar con la hispanofobia.

Por parte de Vox, el senador Jacobo González-Robbato ha lamentado el discurso "ignorante, conflictivo, absurdo y revanchista de aquellos que pretenden llamarse progresistas".

Y a ellos, González-Robbato ha pedido que se pongan "las gafas de la época" porque nada se puede juzgar, ha dicho, con la visión de hoy. Aquí se ha referido al hecho de querer quitar la estatua de Fray Junípero Serra de Baleares sin "tener ni idea de quien fue, sólo porque unos ignorantes de su cuerda la han tumbado al otro lado del charco".

El senador de Vox ha acusado a la izquierda de aplaudir bustos al Che Guevara, "que condenaba a los homosexuales a trabajos forzados para curarlos" o a Lenin y Stalin, "momificados con millones de muertos a sus espaldas" frente a un Fray Junípero, canonizado por el Papa y el único español de la historia con estatua en el Capitolio.

"España fue la nación que más protegió los derechos de los indios con Isabel la Católica", a quien el senador de Vox ha tildado de "auténtica feminista, no como ustedes".

Por parte del grupo socialista, también ha intervenido el senador Francisco Javier de Lucas que ha explicado que su grupo discrepa con la moción por entender que es "un toque de clarín para cerrar filas en torno a un modelo de patriotismo" que los socialistas no comparten.

"No hay hispanofobia, no hay que luchar contra esos molinos" ha dicho el senador socialista al tiempo que ha asegurado que su grupo no se "embarcará" en este concurso de méritos de patriotismo.

Desde JxCat, el senador Cleries ha considerado "inoportuna" la moción si bien irónicamente ha admitido que ya se podía acostar tranquilo sabiendo que Isabel la Católica, fue "una gran feminista", como ha señalado el senador de Vox.

También desde Izquierda Confederal, la senadora Pilar Rodríguez, ha avanzado el voto en contra, por entender que la moción encubre una posición ideológica. "Les asusta la respuesta inaudita a la violencia policial en Estados Unidas. El asesinato de un tal George Floyd", como, según la senadora, se ha referido el senador del PP.

Desde Cs, el senador Tomás Marcos ha puesto en valor que la moción trate de mejorar la difusión del legado español. "No se trata de crear un relato edulcorado", y sí de difundir informaciones fidedignas, un objetivo que debe implicar a todos los partidos.

Por parte de los nacionalistas vascos, el senador del PNV Luis Jesús Uribe Etxebarría, ha considerado que a la moción le falta autocrítica y equilibrio y desde Bildu, Bernat Picornell ha tildado la moción de "infumable" y ha considerado que el único objetivo del PP era marcar "su perfil nacionalista", en el que "se han quedado solos". EFE