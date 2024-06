Localizan a un hombre desorientado y deshidratado que había desaparecido de un centro de Ureñas (Segovia)

La Guardia Civil ha localizado a un hombre de 76 años, desorientado y deshidratado, que llevaba sin ser visto varias horas tras haber desaparecido del centro donde residía en la localidad segoviana de Ureñas.

Sobre las 21.30 horas de este jueves los trabajadores del centro donde residía alertaron de la posible desaparición de esta persona, de la cual no tenían noticias desde hacía varias horas, según informa la Subdelegación del Gobierno.

El auxiliado había salido del centro donde residía sobre las 10.00 horas no habiendo regresado a la hora prevista, por lo que se barajó la posible desaparición involuntaria, si bien los trabajadores no se no se alarmaron en un principio porque frecuentemente salía de la residencia y se daba paseos por el pueblo e incluso pasaba horas en su casa, pero en esta ocasión no lo localizaban y al llamarlo a su teléfono móvil no sabía explicar dónde estaba y se le notaba que hablaba de forma incoherente.

A continuación, la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, dio la alerta a las unidades de servicio de la desaparición, activando varias patrullas para que se incorporasen a la búsqueda.

Al dispositivo se incorporaron también voluntarios de Protección Civil de Riaza y Cantalejo así como personal voluntario del pueblo, coordinados por la Guardia Civil.

Iniciado el despliegue para intentar la localización de esta persona, dio resultado positivo pasadas las 00.00 horas, cuando fue localizado en un camino ubicado en el término municipal de Urueñas, cerca de unos depósitos de agua, desorientado y con síntomas de deshidratación.

Gracias a la rápida actuación se pudo evitar que el hombre, que ya se encontraba deshidratado, tuviera que pasar la noche al raso agravando así su situación.