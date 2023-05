Localizan o corpo sen vida dun home nunha praia da ETEA, en Vigo

O corpo sen vida dun home foi localizado na mañá deste luns na praia de Ríos de Fóra, situada nas inmediacións da antiga Escola de Transmisións e Electricidade da Armada (ETEA), en Vigo.

Segundo fontes do 112 Galicia, un particular alertou a urxencias sanitarias sobre as 07,15 horas da aparición do cadáver, polo que se puxo en marcha un operativo para o levantamento do mesmo.

Así, deuse aviso á Policía Nacional e á Local. Tamén se puxeron os feitos en coñecemento dos Bombeiros de Vigo. O corpo foi atopado nunha zona de rocas do devandito areal con fácil acceso.

Fontes da Policía Nacional confirmaron a Europa Press que se trata do cadáver dun home e que xa se procedeu ao seu trasladado ao hospital Nicolás Peña para realizarlle a pertinente autopsia co obxectivo de esclarecer as causas da súa morte.