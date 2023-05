La localidad burgalesa de Trespaderne no celebrará elecciones municipales al no presentarse candidaturas

TRESPADERNE (BURGOS), 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La localidad burgalesa de Trespaderne (809 habitantes) no celebrará elecciones municipales el próximo 28 de mayo al no presentar candidatura las formaciones políticas.

El ayuntamiento de esta localidad del norte de Burgos está presidido por Isabel López, de Iniciativa Merindades, partido que gobierna desde 2011, y que en las pasadas elecciones locales fue el único que presentó listas, por lo que ha gobernado en solitario.

"En la anterior (legislatura) gobernábamos Iniciativa y PSOE, y desapareció el PP, y ahora (en la legislatura que acaba) ha desaparecido el PSOE", ha confirmado López a Europa Press Televisión.

La actual regidora ha renunciado a volver a presentarse, aunque si lo desea podría seguir gobernando en funciones hasta las próximas elecciones generales, en las que se hace coincidir esta convocatoria estatal con otra local para aquellos pueblos en los que nos se haya formalizado candidatura, entre ellos Trespaderne. Si no es así, una gestora nombrada por la Diputación de Burgos se haría cargo del Consistorio.

Según ha recordado, Iniciativa Merindades se hizo con la Alcaldía de Trespaderne hace "doce años", y el equipo de gobierno por aquel entonces empezó "con mucha urgencia", porque el pueblo estaba "muy deteriorado", con una deuda "tremenda", y con un problema "muy grave" en el polígono industrial, que les ha llevado a "desgastar mucha energía".

Para esta última legislatura, su formación tuvo que completar una lista "muy forzada" para poder volver a presentarse en Trespaderne, "pero como todavía arrastrábamos problemas judiciales no nos quedó más remedio que presentarnos". "Hicimos una candidatura, iba gente de la familia, conocidos, pero ése es el riesgo de estar prácticamente solos", ha apostillado.

La alcaldesa de Trespaderne ha reconocido que en estos últimos cuatro últimos años prácticamente no ha tenido equipo de gobierno, por lo que gobernado "sola", con "ayuda" puntual de un concejal de Iniciativa Merindades en el área de Festejos y Cultura, "pero el resto de materias las he llevado yo". "Estoy muy cansada, no me veo capacitada para otros cuatro años", ha subrayado.

Sobre PP y PSOE, partidos que tampoco presentan lista, ha asegurado que siguen siendo "las mismas personas" que se han presentao en anteriores elecciones intentando hacer una candidatura, "y ésto pesa". Tendría que salir un aire nuevo, igual que en Iniciativa Merindades, pero veo a la gente en el pueblo muy pasiva, se han acomodado a que haya alguien que lo gestione, y se han acomodado mucho", ha lamentado.

CRITICAS DEL PSOE

Por su parte, José Luis López, con 32 años de presencia municipal en Trespaderne, 12 de ellos como alcalde por el PSOE, ha lamentado que no se quiera presentar "nadie" porque "nadie quiere arriesgar". En lo que respecta a su partido, ha confirmado que había una candidatura, pero "alguien" se ha encargado de que no prosperara.

"En un pueblo donde sólo hay bandos para hacer daño, es díficil que nadie quiera tirar para adelante, muy difícil, y aquí es lo que está pasando", ha sentenciado.

No obstante, ha criticado la gestión de la actual alcaldesa, que considera que ha sido "nefasta", por lo que el pueblo ha ido "a menos", y la gente está "muy descontenta", por lo que nadie se quiere "arriesgar".

"Los que se han querido arriesgar ya se ha encargado cierto sector del pueblo de que no lo hicieran. ¿Qué va a pasar?, supongo que nombrarán una gestora y probablemente este pueblo desaparezca como ayuntamiento, nos anexionen a otro (pueblo) de al lado", ha sentenciado.

Por su parte, Abel Fernández, hostelero de la localidad y teniente de alcalde con el PSOE, ha situado el origen de este "gran problema" en el primer mandato de la alcaldesa, en el que denunció al alcalde y a concejales salientes "por un tema del polígono y una manía que tiene al constructor".

"Ésto nos ha llevado durante 12 años a un montón de juicios, que no ha ganado ninguno el ayuntamiento, el último que ha salido antes de ayer, y le va a costar (al ayuntamiento) la friolera de 10 millones de pesetas (60.000 euros) que le tiene que pagar de intereses por no haberle querido pagar", ha alegado.

En su opinión, esta serie de hechos ha creado "muy mal ambiente", en la localidad, en la que siempre ha habido varias candidaturas, y en las que ni PSOE ni PP han faltado nunca a las elecciones, pero tras estos sucesos "todo el mundo pasa, no quiere meterese en líos, y ella se va a marchar nos van a meter una gestora, y no sabemos lo que va a pasar en los 6 meses que quedan hasta las próximas elecciones".