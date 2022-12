Lobato rechaza malestar entre los barones con el presidente y atribuye las diferencias a que tienen criterio propio

Defiende que se escuchen todas las opiniones que se dan desde las federaciones y se gestionen con inteligencia

Destaca la campaña que hizo para que la Agencia Espacial fuera a Tres Cantos o Robledo de Chavela y culpa a Ayuso de no apostar por ella

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, rechaza que haya malestar entre los barones de su partido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y atribuye las diferencias expresadas por algunos presidentes autonómicos a que éstos tienen criterio propio y a que en ocasiones existen "conflictos de interés" entre ciertos territorios. Según ha señalado en una entrevista con Europa Press, se deben escuchar todas las opiniones y gestionarlas "con inteligencia".

"No es que sea malestar, lo que pasa es que son gente inteligente, con criterio propio y cada uno tiene que dar su opinión y no hay ningún problema", ha afirmado Lobato, después de las discrepancias expresadas en las últimas semanas por los presidentes de Castilla La Mancha, Emiliano García Page y Aragón, Javier Lambán, entre otros, como consecuencia de la eliminación del delito de sedición, la reforma de la malversación y la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

"El PSOE es un partido totalmente democrático y claro que hay decisiones de conflictos de interés en las que un Gobierno de España tiene que decidir", exclama. En este sentido Lobato habla de "decisiones estratégicas de país" en las que "puede haber intereses contrapuestos" y no se puede tomar una decisión "a favor de los dos intereses".

"Son decisiones estratégicas de país, como la gestión en Cataluña, el modelo fiscal, la financiación autonómica", indica, asuntos en los que algunos territorios tienen intereses diferentes, según traslada, al ser preguntado por el posible malestar entre los barones por la incidencia que pueden tener decisiones del Gobierno central en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

"Lo que hay que hacer es gestionarlo con inteligencia, escuchar las opiniones, y el Gobierno de España y el secretario general (del PSOE), gracias a esas opiniones que les damos desde las federaciones, tomar sus decisiones", ha indicado.

ESPECULACIONES HISTÓRICAS DE LAMBÁN

Respecto a las recientes declaraciones de Lambán, que afirmó que a España y al PSOE les hubiera ido mejor con el expresidente de Asturias Javier Fernández al frente del partido, Lobato ha subrayado que el propio dirigente aragonés ya las matizó.

A su juicio las palabras de Lambán se explican en el respeto y la admiración que tiene por Javier Fernández, que tuvo "un papel muy importante" en el partido. "Yo me uno a ese reconocimiento", ha señalado. Sin embargo ha precisado que no puede compartir "especulaciones" sobre lo que hubiera ocurrido con otra persona al frente del PSOE. "Yo a eso no me atrevo porque es una especulación histórica pura y no puedo compartirlo", ha opinado.

Lobato subraya que el propio Lambán dijo que no había ninguna discrepancia con Sánchez y no quería transmitir una falta de apoyo al secretario general. Además, ha explicado que en el Consejo Político Federal que se celebró en Zaragoza en septiembre al que acudieron todos los líderes autonómicos, el presidente aragonés "dio su apoyo al presidente del Gobierno sin ninguna duda", según dice.

NO COMPARTE LA CRÍTICA SOBRE CATALUÑA

"Otra cosa es que cada uno tenga opiniones sobre cada uno de los temas que se van gestionando políticamente y opiniones particulares sobre cómo lo haría uno u otro y qué decisiones tomaría. Y eso es legítimo. Y no solo legítimo, es lógico", sostiene. Según destaca el PSOE es un partido democrático en el que se configura la posición política gracias al criterio que aporta cada federación.

Finalmente Lobato ha señalado que no comparte la opinión de Lambán sobre la situación en Cataluña, después de que este afirmase que el tema catalán no se está solucionando sino que lo que está pasando es que los nacionalistas están viendo realizada su hoja de ruta.

"Eso en concreto no lo comparto. Yo he vivido en Cataluña tres años y desde que salí de Cataluña a hoy la evolución ha sido muy positiva", afirma, pues a su juicio se ha pasado de una situación insostenible en familias y entre amigos, a un región "con un clima más agradable".

AYUSO NO DEFENDIÓ MADRID PARA LA AGENCIA ESPACIAL

Por otro lado, tras la adjudicación a Sevilla de la sede Agencia Espacial Española, el líder de los socialistas madrileños remarca que defendió e incluso hizo campaña por la candidatura de las localidades madrileñas de Tres Cantos y también de Robledo de Chavela, para albergar este organismo.

Además, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de "olvidarse" de Robledo de Chavela como posible sede, algo que a su juicio perjudicó que no se instalase en Madrid. "Esa falta de apuesta no nos ha venido nada bien" y por el contrario ha sostenido que él ha apoyado "con claridad" que la agencia se ubicase en Madrid, en el parlamento y también visitando empresas del sector y apoyando la candidatura en los dos municipios.

Por último Lobato ha defendido la política de descentralización de organismos públicos que promueve el Gobierno de Sánchez al señalar que "tiene lógica" ir decidiendo donde se ubica cada uno de ellos "dentro de España y también dentro de la Comunidad de Madrid, que es muy grande", ha apuntado.

Así, ha sostenido que dentro de su comunidad hay ciudades importantes en las que tendría sentido localizar sedes públicas y ha puesto el ejemplo del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares. "No hay ningún drama ni se rompe Madrid", porque se sitúe en esta localidad, ha finalizado.