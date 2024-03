Lobato (PSOE) niega que Montero cometiera un delito y asegura que los madrileños "merecen una presidenta que no mienta"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha negado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cometiera un delito después de que se haya dado a conocer esta mañana que el equipo jurídico del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, prepara una querella contra la ministra por revelación de secretos tras conocerse públicamente algunos de sus datos fiscales.

"María Jesús Montero dijo una cosa muy clara y es, oiga, si usted tiene que haber pagado 350.000 euros de impuestos y no los ha pagado, pues tiene 350.000 que no debía tener para comprarse cosas. Lo que se compre cada uno, él verá", ha explicado el líder de los socialistas madrileños a los medios de comunicación antes de asistir a la presentación del informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en Residencias en el Ateneo de Madrid.

Lobato, funcionario Cuerpo de Técnicos de Hacienda, ha deslizado que cree que "no se están aclarando" dentro del propio equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero entiende que "aunque algo está pasando en su entorno", lo que ha quedado "probado es que este señor ha defraudado 350.000 euros".

En este punto ha insistido en el mismo mensaje que ha trasladado desde que se destaparan estas informaciones relativas a la denuncia de la Fiscalía Provincial contra el novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal que salió a la luz a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria: que la presidenta explique "si lo sabía o no lo sabía".

"Y cuando se pone a darnos explicaciones, resulta que nos miente. Pues hombre, yo creo que los madrileños no merecen una presidenta ni que les mienta, ni que tenga la poca capacidad de no conocer lo que está pasando en su entorno o, conociéndolo, no hacer nada. En cualquiera de esos escenarios no tiene aptitudes para presidir una comunidad como Madrid", ha zanjado Lobato.