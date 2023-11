Lobato pide que el Estado condicione la aportación de fondos extra para competencias de las CCAA a la inversión regional

Critica que Madrid "a pesar del dinero del Estado" sea la que "menos gasta" en Educación y Sanidad

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha planteado este lunes que el Estado pueda condicionar la aportación de fondos extra para las competencias cedidas a las autonomías a que estas destinen de su presupuesto, siguiendo el modelo que se ha usado para la rebaja del transporte público en la que el Gobierno central aporta dinero si el autonómico también.

"Es importante elevar el nivel de corresponsabilidad política", ha lanzado Lobato en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces preguntado por los recados que manda a la futura ministra de Sanidad, Mónica García, en su nuevo desempeño fuera de la Cámara autonómica.

Precisamente este área es uno de los que cree Lobato que podrían beneficiarse de este sistema, que implicaría "apoyar" desde el Gobierno determinadas medidas pero "exigir" que para ello las autonomías cumplan sus competencias.

Al ser preguntado por si esto implicaría que se redujera la aportación, ha apuntado que no, que lo que se dice en la Constitución Española es que existe un modelo de "corresponsabilidad fiscal" y que cuando se haga una apuesta por el Ejecutivo central para la financiación "extraordinaria" de competencias autonómicas debería haber una "cooperación institucional".

"Si usted está gastando menos que nadie en educación y yo le doy dinero extraordinario para la Educación, le exijo que gaste usted más en educación. Porque la consecuencia de no hacer eso es que haya comunidades autónomas que, pese al esfuerzo del gobierno de España, sean como Madrid la que menos gasta de España en educación y en sanidad pese a las cantidades ingentes de dinero que le ha dado el Gobierno", ha explicado Lobato.

Quiere que se garantice así "la calidad del servicio públicos" antes de que se le puedan transferir más fondos, porque si no "no tendría mucho sentido". "¿Por qué le va a dar dinero en educación a un gobierno que ha dicho que no quiere gastar? Por eso digo que ahí se exija esa corresponsabilidad fiscal como se está haciendo y como se hace en muchísimos programas", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha criticado la propuesta y ha acusado a los socialistas de buscar "restringir" la autonomía fiscal de Madrid para que sea el Gobierno central quien "tutele" al Ejecutivo autonómico.

Entiende Díaz-Pache que la propuesta de Lobato estaría más encaminada a ser líder de los socialistas catalanes que a ser la alternativa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para 2027. Ha instado al nuevo Ejecutivo central, cuya composición se ha conocido hoy, a que si va a ser "centralizador" y a "impedir que las CCAA desarrollen su autonomía fiscal" que lo diga con "mayor claridad".